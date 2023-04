El bikini salvaje con el que Hailey Bieber nos ha creado una necesidad

Un gorro tipo 'bucket' en color azul cielo y unos collares de cuentas son el resto de accesorios con el que Hailey Bieber remata este look playero que ya hemos fichado, y que confirma que el 'print' de leopardo, el más clásico de los estampados animales, no solo no se ha ido de nuestros armarios de verano, sino que es un básico eterno y que este verano vuelve a pisar fuerte.