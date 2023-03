Lefties Digital Store llega a Granada para ofrecer una experiencia de compra completa

Asimismo, tendremos a nuestro alcance la posibilidad de personalizar nuestras prendas favoritas que, tras el indiscutible éxito de Madrid y Barcelona, llega con una nueva barra con 10 estaciones de personalización para diseñar cómodamente las prendas exclusivas y, ahora, con más opciones de bordados y estampados con diseños, colores y temáticas para crear looks completos y totalmente únicos. Y si no tienes ideas, no te preocupes porque Lefties ha pensado en todo y el punto de personalización tiene a su vez, un carrusel con movimiento donde se muestran ejemplos de personalización que tú también puedes hacer. ¡Maravilloso!