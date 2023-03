Lefties lanza una colección veraniega junto a la influencer Meri Lozano, todo un icono de estilo

Con todas estas prendas, será difícil no caer en la tentación de comenzar la temporada primaveral estrenando unos lookazos. Gracias a sus diseños, que aportan confort, calidez, funcionalidad e innovación y, su precio súper asequible, la marca de Inditex se posiciona como la favorita entre las influencers españolas. No hay más que visitar los perfiles de las redes sociales de Dulceida, Paula Gonu, Susana Bicho, Rocío Osorno e incluida la propia hermana de la protagonista de esta colección, Marta Lozano. Ahora nuestra tarea será elegir el look que mejor encaje con nuestro estilo (si es que no los queremos todos) y estar muy atentas a las nuevas novedades, colaboraciones y colecciones que Lefties tiene para nosotras. ¡No podemos esperar a saber más!