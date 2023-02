Desigual se reinventa de verdad: 3 tendencias rompedoras que estamos deseando estrenar

¿No te pasa como a nosotras que tienes la impresión a cada minuto de que el mundo se está volviendo del revés? No hablamos de las noticias de la tele, que no es nuestro estilo ponernos en plan negativo, hablamos de nuevas formas de comunicarnos, de relacionarnos, de divertirnos, de enamorarnos… ¡Pocas cosas se adaptan tan rápido al mundo, al estado de ánimo y al momento como la moda y la manera en la que nos expresamos con ella! Y pocas marcas conectan con ese espíritu de cambio y libertad como Desigual. Ese es, precisamente, el lema de su campaña: New World. New Desigual . Porque el mundo también se cambia desde la moda, con tejidos innovadores para crear prendas más sostenibles y duraderas y con una energía que es -definitivamente- la que queremos para esta primavera verano.