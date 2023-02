Así ha cambiado Piqué su forma de vestir desde que está con Clara Chía

La respuesta, que ya se ha hecho viral y ha provocado numerosos chascarrillos, nos ha hecho fijarnos en sus looks de los últimos meses, donde el exfutbolista ha lucido looks juveniles y relajados, como cuando se escapó el pasado mes de septiembre a París con Clara Chía. Camisetas de algodón básicas (su favorita, la blanca), cazadora vaquera, vaqueros grises y zapatillas deportivas blancas con algún detalle en crema (con frecuencia, las Nike Dunk Hi Vast) fue el atuendo con el que se dejó ver montando en patinete eléctrico junto a Clara Chía (vestida prácticamente igual pero con cazadora de cuero). Además, el deportista y empresario había añadido un accesorio que no pasó inadvertido a nadie: una bandana roja colocada por la frente al modo de los rockeros de los ochenta.