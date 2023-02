Kim Kardashian se adelanta a San Valentín con un posado en lencería que ha roto Instagram

"Siento que mi último matrimonio fue el primero de verdad”, confesó en su visita al podcast Goop de Gwyneth Paltrow en referencia a su etapa con el rapero, diseñador y padre de sus cuatro hijos. “La primera vez [con el productor musical Damon Thomas] simplemente no sabía lo que estaba pasando. La segunda [con el exjugador de baloncesto Kris Humphries], sentía que quería casarme a toda costa porque todos mis amigos estaban casados y ahí es donde yo debería haber estado. No aceptaba que todavía no era mi momento. Ahora creo que me tomaré mi tiempo; y también que sería feliz con una relación de por vida. [...] Creo que definitivamente querría un matrimonio, pero estoy muy feliz de tomarme mi tiempo”.