Rebajas | El look gótico de la reina Letizia que nos hace bailar

A nivel belleza resalta su peinado: una coleta cómoda, con las puntas ligeramente trabajadas y un mechón tapando el coletero para darle un acabado más profesional. El recogido le otorga mayor protagonismo a ese cuello de la camisa que tanto nos ha gustado y a sus pendientes de daga doble en oro blanco y diamantes, uno de sus diseños favoritos de Gold & Roses. Completa el apartado de joyería su nuevo anillo que ha conseguido sustituir al de Karen Hallam en su anular, una pieza que estrenó en la Pascua Militar (¿quizás un regalo de Navidad?), de la joyería italiana Caroteno y que ha causado sensación por los dos mensajes que lleva grabados: a la vista, "Amor che tutto move" (“el amor todo lo mueve”), una cita inspirada en la 'Divina comedia' de Dante; y en el interior "As long I'm existing you will be loved" (“mientras yo exista, tú serás amada”).