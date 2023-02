La blazer pata de gallo de Zara que será para siempre

Las americanas se ha convertido en la prenda salvavidas capaz de reconvertir cualquier look con su propuesta a capas. En ellas, hemos encontrado el truco para vestir sin límites con un fuerte componente capaz de llevar un look de 0 a 100. Una bonita americana tiene todo para lograr ser verdaderas protagonistas y, si no, observa los últimos looks de nuestras expertas en moda. Gracias a nuestras 'influencers' hemos aprendido a combinar sin parar, a apostar por los diseños más atrevidos y coloridos, pero también a apostar por una selección de clásicos.