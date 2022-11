El vestido negro que no te fallará nunca es el que ha llevado Nuria Roca para recoger su Antena de Oro

Nuria Roca está de enhorabuena. La presentadora acaba de recibir su tercera Antena de Oro, un galardón otorgado por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España que ha recogido en una gala celebrada en el Gran Casino de Aranjuez (Madrid) a la que ha acudido con uno de esos looks en los que resulta imposible no detenerse. Y no porque estuviera repleto de brillos o fuera de un color llamativo sino precisamente por todo lo contrario.