Los 10 vestidos blancos más bonitos que puedes comprar en las rebajas de Zara

Entre todos los esenciales del verano, es probable que el vestido blanco sea el rey absoluto del fondo de armario durante esta época del año. Y es que, este clásico es uno de esos imprescindibles por los que no pasa el tiempo. Desde la elegancia etérea de las túnicas griegas hasta los ritmos bohemos propios de la década de los 70, los vestidos blancos han sido sinónimo de verano y frescura. Su popularidad se remonta a principios del siglo XX, cuando Coco Chanel introdujo el "little white dress" como una alternativa veraniega al "little black dress", una prenda versátil y atemporal que podía adaptarse a cualquier ocasión.