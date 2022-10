Fichamos las propuestas de la plataforma de moda que en su 30 edición hace una apuesta por la circularidad, sostenibilidad e innovación tecnológica con Reborn Fashion Show, un desfile creado con estilismos de segunda mano.

Woman.es para 080 Barcelona

Ya está aquí la cita con la moda más importante de La ciudad de Barcelona. Cuatro días en los que disfrutaremos de las propuestas de algunos de los más reputados diseñadoras, diseñadores y marcas de panorama internacional en lo que ya se ha convertido en la plataforma de moda de Cataluña, de referencia en el sur de Europa, impulsada por la Generalitat de Cataluña mediante el Departament d’Empresa i Treball.

En esta 30ª edición, en formato presencial, después de cuatro ediciones digitales, hay un compromiso con la proyección internacional, la inclusividad, la sostenibilidad y la vinculación cultural con la ciudad de Barcelona. Precisamente para potenciar la cultura de la moda y su vinculación con el arte y la arquitectura, la 080 Barcelona Fashion se celebra en espacios emblemáticos de la ciudad. Esta edición vuelve al Recinte Modernista de Sant Pau, un espacio único caracterizado por su complejo arquitectónico y patrimonio de la UNESCO desde 1997 por su singularidad y belleza artística.

Entre las novedades de la pasarela se encuentra el l Reborn Fashion Show, un desfile de moda de segunda mano impulsado por la Agència de Residus de Catalunya, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Cataluña y Girbau LAB con estilismos creados por Fermin+Gilles, enmarcada en el Pacto por la moda circular. Una iniciativa abierta, transversal e innovadora para transformar el sector del textil.

Con looks realizados tanto con prendas reutilizadas como upcycled, procedentes de tiendas colaboradoras como Humana, Solidança, Formació i Treball, Pink Flamingo, Le Swing, o Las Pepitas, entre muchas otras, el objetivo que busca es educar y concienciar al público sobre la durabilidad de la vida de la ropa.

Los diseñadores y sus colecciones

All That she loves: crea sus colecciones a partir del swimwear & intimates, que complementa con otras prendas para conseguir que cada colección tenga su propia atmósfera y pueda afinar una propuesta de estilo completa. Un estilo chic relajado, que concede máxima importancia a las texturas suaves y a los acabados muy trabajados para que sus prendas se conviertan en una vistosa caricia que ofrece confianza y placer. DESFILE COMPLETO.

Amlul: De la mano de su fundadora y directora creativa, Gala González, Amlul centra sus valores en la atemporalidad, el Made In Spain y una producción ética de edición limitada. Cada pieza está diseñada para quienes priman ante todo la calidad bajo un consumo responsable. DESFILE COMPLETO.

Avellaneda: Diseñador de moda barcelonés, director creativo de su propia firma, icono de estilo y estilista de celebrities. Además, realiza proyectos y ejerce como consultor creativo para otras marcas. DESFILE COMPLETO.

Custo: Innovación y creatividad constituyen la base de un estilo caracterizado por la utilización de gráficos y color que se ha convertido en un icono. DESFILE COMPLETO.

Dominnico: La firma, que trabaja bajo la premisa del “slow fashion”, se caracteriza por la meticulosidad en el patronaje, la investigación

en nuevos tejidos y materiales, la sostenibilidad en los procesos y la visión futurista de la moda. DESFILE COMPLETO.

eikō ai: Con los kimonos como primera prenda emblema de la marca, cuyo nombre proviene de la traducción fonética japonesa de «gloria» y «amor» (los apellidos de los socios), combina un estilo informal con la sofisticación y el feminismo. DESFILE COMPLETO.

Nuestros favoritos de la 080 Barcelona Ver 16 fotos

Eñaut: Presenta una colección que pone en valor la labor de los corales en el impacto medioambiental, concretamente en su importancia en la limpieza del aire. DESFILE COMPLETO.

Escorpion: La colección primavera-verano 2023 apuesta por una estética arriesgada llena de emociones. Caótica en algunos aspectos y absolutamente brillante en otros, quiere ser un reflejo de pluralidad. DESFILE COMPLETO.

Guillermina Baeza: Presenta un día de safari en el que se entremezclan los tonos del amanecer y el atardecer sobre la sabana africana. Denim, naranjas puros, tejas con hilos de oro en canalé y prints unificando colores. DESFILE COMPLETO.

Habey Club: La revisión de la artesanía y las técnicas tradicionales, el análisis de las tendencias y su durabilidad, y el uso de fibras recicladas o naturales son los conceptos que sustentan esta marca. DESFILE COMPLETO.

Is Coming: Siempre con ese toque ecléctico, Is coming presenta una colección versátil que juega con el día y la nocturnidad con un colorido explosivo que incita al buen humor y a la diversión. DESFILE COMPLETO.

Larhha: Pretende llegar desde su universo conceptual a la calle, derivando en prendas comerciales que identifiquen su propia visión de la moda. DESFILE COMPLETO.

Lebor Gabala: Para la colección Indianas han elegido un estampado con motivos de selvas exóticas y le han dado la vuelta a la tradición en vestidos vaporosos y amplios y faldas con grandes volantes. Lo combinan con confortables trajes de lino y algodón en tonos que aporta la naturaleza. DESFILE COMPLETO.

LOLA CASADEMUNT BY MAITE: Los colores intensos y la mancha de los animales oriundos de África impregnan las nuevas propuestas de la marca para la primavera - verano 2023. Un viaje por el continente africano sirve de inspiración con unas referencias que tiñen la colección de estampados animal print, prendas fluidas y con volumen, y de tonos enérgicos. DESFILE COMPLETO.

LR3: Esta colección es el resultado tras el ejercicio de borrar las restricciones que tenemos a la hora de vestirnos. La idea es olvidar todas las reglas del qué, cómo y cuándo. DESFILE COMPLETO.

Martin Across: Suspendida en el tiempo y desafiando la gravedad, esta colección levita bajo el agua. Sus prendas están destinadas a equipar al viajero; un viajero de otro tiempo y otro paisaje. DESFILE COMPLETO.

Menchén Tomás: esta colección pretende recoger el brillo de la noche de Las Vegas. Las líneas de los trajes, la raya diplomática, lanas, sargas, cristales Swarovski, volúmenes en 3D, blancos, limas, azules porcelana. Patrones minuciosos. Todo ello resultando en una colección que fusiona las prendas streetwear con las prendas de fiesta. DESFILE COMPLETO.

Reveligion: Esta colección trata de la búsqueda, del ser, de la apuesta por uno mismo, para los que no encuentran su sitio y del crecimiento, aun perdiendo algo de las coordenadas de tus apellidos. DESFILE COMPLETO.

Simorra: Inspirada en aquellas mujeres inteligentes, curiosas, valientes, inquietas que, guiadas por la estrella polar, emprendieron un viaje rompiendo con las normas sociales y decidieron explorar más allá de su hogar. DESFILE COMPLETO.

The Label Edition: Presentan una colección en la que han querido resaltar los valores que definen su prototipo de mujer, la que arriesga, la que está segura de sí misma, en pocas palabras, la que brilla por sí sola y no se deja de eclipsar. DESFILE COMPLETO.

Tíscar Espadas: Su propuesta nace conciencia del tránsito, con la voluntad de ser vínculo de unión, nexo entre elementos hasta ahora distantes... y plantea al destinatario la pregunta “¿Qué/Quién quieres ser?”. DESFILE COMPLETO.

Txell Miras: La colección es un ejercicio de geometría. Puntos de fuga horizontales son los protagonistas de la propuesta cromática de las piezas. Estas líneas son el hilo conductor de un juego de contrastes que combina, en contraposición, con líneas verticales que actúan de pilares rígidos y contundentes. DESFILE COMPLETO.

Yolancris: La colección SS23 sigue apostando por la elegancia atemporal, la variedad de colores, estampados, texturas y volúmenes. Una colección que mira a la mujer de los años 60, a ese contraste entre la feminidad y esa bocanada de lucha y libertad que se respiraba. DESFILE COMPLETO.

Estos son los desfiles previstos para la tarde del viernes 28 de octubre: EIKO AI, HABEY CLUB, REVELIGION, YOLANCRIS, MENCHEN TOMAS. Y la fiesta de Cierre.

Patrocinadores y colaboradores de la 30a edición de 080 Barcelona Fashion

En esta edición, el certamen cuenta con el apoyo de 6 patrocinadores y 6 firmas colaboradoras. Los patrocinadores son

Kevin Murphy (peluquería oficial), MAC Cosmetics (maquillaje oficial), Nobu Hotel Barcelona (hotel oficial), Polestar (coche oficial), Cointreau (licor oficial) y Segura Viudas (cava oficial). Por lo que hace a los colaboradores, las firmas que participan esta edición son: Thuya Professional Line (manicura oficial), Rowenta (planchado oficial), Garmin (reloj oficial), La Roca Village (destino de compras oficial), Natur All (agua oficial) y Girbau LAB.