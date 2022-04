El vestido transparente de Justina Bustos en 'El Hormiguero' reabre el debate #FreeTheNipple

La actriz argentina brilló en el programa de Pablo Motos con un 'nude dress' asimétrico, de gasa transparente, que se hizo rápidamente viral.

Clara Hernández

La actriz argentina Justina Bustos asistió en la noche del miércoles, y junto a las también actrices Eva Ugarte y María Castro, a 'El Hormiguero' para presentar su nueva película, 'El juego de las llaves', la comedia romántica de Vicente Villanueva que llega a los cines el 13 de abril. Sin embargo, no fueron sus vivencias en el rodaje ni su buena relación con sus compañeras de producción, ni siquiera su opinión sobre el poliamor y la monogamia ("Por eso estoy sola", señaló sobre este tema) lo que despertó el interés de los espectadores, que la convirtieron en reina viral en las redes. Lo que de verdad provocó que su nombre asomara en miles de tuits fue el vestido fucsia transparente (o semitransparente) con el que la intérprete lució figura escultural y que permitía ver el pecho, enmarcado por delicados plisados de gasa y libre de lencería, con bastante claridad.

Aunque las transparencias y aberturas son una de las grandes tendencias del momento (y lo seguirán siendo, a tenor de las pasarelas) y no es la primera vez que una artista luce desnudez con uno de esos modelos -desde Kim Kardashian a Philippine Leroy-Beaulieu, la célebre Sylvie, jefa de 'Emily in Paris', que nos dejó sin aliento en enero en la Paris Fashion Week con con un 'nude dress', o la novia más 'cool' de 2021, Camille Charrière), el vestido minifaldero y drapeado de Justina Bustos no solo fue uno de los temas más comentados del momento, sino el comienzo de un debate que reabría la polémica por el movimiento #FreetheNipple ('Libera el pezón'), la iniciativa que ha tenido una gran repercusión en redes, muchas de las cuales, como Instagram, censura las fotos con pechos femeninos).

¿Mostrar un pecho femenino es machismo, feminismo o, más concretamente, feminismo 3.0? ¿Tal vez es, directamente, "una falta de respeto", como también insinúa un usuario?

Esas vendrían a ser los distintos planteamientos de quienes han participado en el foro, que también han recordado una de las míticas frases de la canción 'Mamá' de Rigoberta Bandini, la aspirante española al Festival de Eurovisión, que cantaba aquello de "No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas".

También hay quien hay denunciado el distinto baremo con el que se valora un pecho femenino y otro masculino. "¿En estas fotos también se cumple la falta de respeto y saber estar?", pregunta una usuaria tras tuitear fotos de Shawn Mendes y Jason Momoa con camisas semitransparentes.

Otro grupo se ha indignado por el hecho de que los espectadores se hayan "escandalizado tanto" por dos pechos y que, además, ese haya sido el tema más comentado sobre las visitantes del programa, tres actrices con experiencia.

"He entrado en Twitter para ver solo los comentarios sobre la invitada de las transparencias", revela una usuaria, muerta de risa; otra indica que no cree que "sea para tanto". "Ni que no se hubiesen visto nunca antes unas transparencias".

Y tú, ¿qué piensas?