Sara García, una investigadora contra el cáncer española, nueva astronauta de la ESA

Para probar todo ello, Sara García ha tenido que superar seis fases de pruebas que comenzaron hace 18 meses. La primera, a la que se presentaron casi 23.000 personas, era un ‘screening’ para evaluar el currículum, contestar un largo cuestionario y aportar un certificado médico. Luego tuvo que pasar las que ella considera las “más duras”: once horas de tests psicométricos y de capacidad intelectual. luego llegaron las pruebas médicas y una quinta fase de entrevistas en las que sometían a los aspirantes a largas sesiones para enfrentarles a retos que les podían sacar de sus casillas, preguntan incómodas, situaciones extremas, todo destinado a saber si eran capaces de mantener el control y la calma en cualquier momento. La última fue un encuentro con el director general. Y lo consiguió. Desde hace una semana, como el resto de sus compañeros, sabía que estaba seleccionada, pero no sabía si sería reservistas o no. A ella le ha tocado la reserva, con todo recibirá formación específica y, quién sabe, por difícil que sea, tal vez acabe saliendo en alguna de las misiones a la Luna o a Marte. En el vídeo de la presentación de nuevos astronautas, Sara García mantiene la calma, como una gran astronauta, una que sabe luchar hasta hacer realidad sus sueños.