Entrevistamos a la artista de 'La puerta violeta' sobre pandemia, psicólogos, postureo, cánones de belleza, música, feminismo y el programa Equal de Spotify que trata de fomentar la visibilidad de las mujeres en su profesión. Porque hay datos que aseguran que se necesita.

Clara Hernández

Casi 3 millones de oyentes acompañan mensualmente a la cantante albaceteña Rozalén en Spotify, y algunos de los videoclips de sus canciones más populares, como 'La puerta violeta' o 'Vivir', donde colabora Estopa, superan los 26 millones de clics en YouTube. Sin embargo, muchas de sus compañeras de profesión con "gran talento" no tienen esa suerte y ni siquiera logran acceder a la industria, afirma en un evento de Spotify en el que se escuchan datos como que solo 1 de cada 5 artistas de las listas de éxitos son mujeres. Ahora Rozalén, feminista ("¿Y tú no lo eres?", pregunta, extrañada, cuando alguien le pregunta sobre este extremo) es uno de los rostros de la campaña Equal con la que dicha plataforma de streaming se ha propuesto combatir esa desigualdad.

Hablamos con la artista sobre miradas femeninas, lenguaje, postureo, discriminación positiva y negativa, belleza (física y no) y, por supuesto, música. Y nos conquista con sus respuestas amigables e inmediatas (esto último, muy oportuno porque el ticket del SER del coche le caduca en poco tiempo y tiene que salir volando).

¿Existe la música con una mirada femenina, se puede saber si una canción ha sido escrita por un hombre o una mujer?

Yo que hablo desde lo que vivo y lo que siento, podríamos decir que sí, pero no sé si es algo que está hecho conscientemente... En realidad, lo que considero importante es si una música es honesta o no.

El programa Equal de Spotify en el que participas, ¿es discriminación positiva?

Es totalmente discriminación positiva. Estoy muy a favor de una discriminación positiva porque no es real que haya tan poco porcentaje de mujeres en la música cuando hay mucho talento. Falta el foco y siempre ha habido una discriminación negativa y hay que empezar compensando, para que llegue el momento de que absolutamente todo el mundo sea juzgado en igualdad.

Premio Nacional de Músicas Actuales poco después de haber recibido el Goya. ¿Es tu año?

No puedo decir que este año haya sido malo, nunca me hubiera imaginado tener un Goya y en absoluto el Premio Nacional de Músicas Actuales, encima con una trayectoria muy corta. Me lo tomo como un camino y hay que seguir peleando.

Alguien describió tu música como arte sin impostura, ¿hay demasiada impostura en tu profesión?

Sí que puedo observar cierto postureo pero no me gusta juzgar a los demás, cada uno tiene que estar pendiente de su camino. Sí que puedo asegurar que lo que hacemos, lo hacemos de corazón y con mucha honestidad y mucho trabajo, eso es lo que me tiene que preocupar.

El paso del tiempo al que cantas en tu último tema, ¿qué te ha dado y qué te ha quitado?

Con la canción 'El paso del tiempo' quería aproximarme con mucho cariño a las marcas que va dejando este en el cuerpo: las primeras arrugas, las primeras canas... Verlo como ¡qué guay que me siento viva! Todo lo que he vivido ha hecho que yo tenga estas marcas, es como darle una vuelta y todos estos cánones de belleza de eterna juventud, que también son irreales, tomarlos de otra manera. Es maravilloso cumplir años y que pase el tiempo y que pueda contarlo.

Y además de cantarlo, ¿logras tomártelo de esa otra manera?

Mis 'arruguicas' me gustan... de momento. No sé si dentro de unos años, cuando esté más 'arrugá', me voy a cabrear [risas]. Pero de momento, estoy feliz.

"La gente siempre opina de tu físico porque eres mujer", dijiste en 2018. ¿El cambio es que ahora no solo se habla del físico femenino, sino también del masculino?

Con el tiempo, y no sé si tiene que ver con que la gente ya conoce más lo que hago, sí que noto que hay menos comentarios acerca de mi físico, eso o que se han acostumbrado a verme [Risas]. También observo que se hacen más comentarios hacia los hombres. Espero que no sea una carga para ellos, quizá es un signo de que los hombres están entrando dentro de una imagen o una, por desgracia, sexualización.

Se dice que muchos de los que han estudiado Psicología es que quieren ahorrarse el psicólogo. Como licenciada en Psicología, ¿lo refrendas?

Yo voy al psicólogo. Uno no puede ser psicólogo consigo mismo ni con la gente que conoce y quiere según el código deontológico de la Psicología. Me encantó estudiarla, sigo leyendo mucho sobre ella y por supuesto que voy a terapia cuando no tengo herramientas para afrontar las cosas y porque creo que todos deberíamos realizar una búsqueda interna que nos ayude a conocernos más porque eso, al final, ayuda a ser más feliz en la vida.

En 'Aves enjauladas' cantas al sufrimiento de la pandemia. ¿Crees que esta nos ha hecho mejores personas o lo que aprendimos ya se nos ha olvidado?

La sociedad, en general, tenemos bastante poca memoria y la pandemia quizá lo que hizo es ampliarlo todo. Sí creo que la gente es mayoritariamente muy buena pero la gente que destruye hace mucho ruido y es muy visible. Me quedo, eso sí, con la utopía.

Te has referido en tus canciones a crisis migratorias, malos tratos... ¿la gente valora que un artista se moje?

La que me escucha supongo que sí. A algunos puede que no les guste pero al final cada uno elige lo que quiere escuchar. Para mí es importante mostrar en mis canciones lo que a mí me preocupa, la realidad de verdad. A veces me esfuerzo por intentar hacer canciones de amor romántico pero es que no me salen. Un micrófono es un arma tan poderosa que decir cosas que ayuden a vivir es una opción importante e interesante.

Hay un meme [a continuación] que compara una letra de Manolo García, la de 'Serena barca' ("Sobre las caderas de la noche marinera al titilante brillo del vals del oleaje...") y otra de Karol G., la de 'Mi cama' ("Cuando yo te hacía pam, pam, pam, pam, pam, pam y mi cama suena y mi cama suena y mi cama suena y suena")... ¿Qué está pasando en la música?

El lenguaje está cambiando. Mi madre me contaba que cuando iban a tirarle los trastos iban a cantarle al balcón y era un proceso muy lento, y ahora con un 'whatsapp' dices "Quiero rollo" y te comes hasta las vocales. Quizá sí que hay mucha gente que sigue haciendo poesía y, por otra parte, hay otro lenguaje que es más callejero y que le sirve a ciertos colectivos, entre ellos a los adolescentes. Y tal vez eso les sirve ahora y en unos años se interesan por Antonio Machado, quién sabe.

¿Con qué canción te desmelenas?

Si estoy en un garito a las 3 de la mañana evidentemente me gusta el reggaeton. Escucho mucho a Calle 13 y, también, a Bomba Estéreo, a Nathi Peluso... Escucho mucha música muy diferente.

