La 'influencer' andaluza ha recibido críticas tras compartir un vídeo sin maquillaje y no ha dudado en responder y animar al público a "ser feliz a su manera y no a la de los demás".

Sara Ullate

Los 'posts' en Instagram de Rocío Osorno, como el de tantas y tantas 'influencers' con un gran número de seguidores en la plataforma, reúnen cada día miles de comentarios. Y aunque en su mayoría los mensajes recibidos ponen en valor su trabajo o alaban sus looks y piden detalles sobre ellos, también es habitual encontrar a quienes, en su mayoría desde el anonimato, no tienen reparo en juzgar con dureza cada una de sus actitudes. Los 'haters' se han convertido en la parte más negativa de las redes sociales.

Anoche, la andaluza, cansada de este tipo de criticas, decidía lanzar un mensaje alto y claro a través de 'stories'. "Siempre se nos "exige" a los 'influencers' que seamos naturales y que nos mostremos tal cual somos pero los primeros 'feedbacks' que se reciben suelen ser de este tipo (al menos el comentario es educado, otros tantos los he tenido que bloquear)", explicaba Rocío Osorno haciendo clara referencia a las críticas recibidas tras compartir un nuevo vídeo en su 'feed' en el que muestra detalles de la rutina de 'skincare' que realiza cada mañana sin maquillaje, a cara lavada.

Habitualmente, el público pide naturalidad en este tipo de plataformas, dejar de lado los filtros y el 'Photoshop' y mostrarse delante de la cámara sin retoques exagerados que puedan distorsionar la realidad. Y precisamente cuando 'celebrities' e 'influencers' lo hacen, los 'haters' no cesan. Eso es precisamente lo que Osorno ha querido cuestionar a través de su perfil.

"Es difícil acertar con todo el público en RRSS", manifestaba. "Si te muestras natural, habrá críticas, sino lo haces, también y por desgracia esto se extrapola diariamente a la vida real", añadía Rocío a través de 'stories'.

La 'influencer' andaluza, instalada recientemente en Madrid, ha querido compartir públicamente esta reflexión dirigida no solo a quienes como ella están expuestas a diario, compañeras de profesión que sufren situaciones similares y deben enfrentar este tipo de críticas, sino también a cualquier mujer que pueda ser juzgada por maquillarse en exceso o, por el contrario, no hacerlo. "Sé feliz a tu manera y no a la de los demás", concluía diciendo Rocío Osorno, un lema alto y claro.