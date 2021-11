Llegan los Premios Woman Planet, los galardones de la revista Woman que celebran la sostenibilidad y el talento

Los galardones más importantes de la revista Woman regresan en su V edición para celebrar el talento pero con una nueva mirada que ahonda en el compromiso con nuestro planeta y la sostenibilidad.

Clara Hernández

Un año más, la revista Woman Madame Figaro, de Prensa Ibérica, celebra los Premios WOMAN, una gala que tendrá lugar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid este lunes, 22 de noviembre, y que en esta edición (la quinta ya) llega llena de talento y con un nombre transformado y un color especial.

Bajo el título Premios Woman Planet, Woman quiere destacar la importancia que términos como sostenibilidad o responsabilidad social tienen para nuestras vidas a través de un acto que distinguirá las iniciativas más innovadoras y sostenibles que se han producido en el mundo de la moda y la belleza, y que están revolucionando el sector con una nueva mirada atenta, ética y más verde.

El acto, que estará conducido por la periodista y presentadora referente del grupo Prensa Ibérica Silvia Tomás y cuenta con los patrocinios de Iberdrola, Ford, Santander y L'Oréal Paris, reunirá a personalidades extraordinarias de diferentes ámbitos, tanto de la política como de la sociedad y cultura.

A lo largo de la noche, se entregarán ocho premios que reconocen el esfuerzo y la evolución de los galardonados por avanzar en medidas de respeto al planeta, el apoyo de las mujeres en situaciones desfavorecidas, la inclusión o la diversidad.

Mira ya el nombre de los premiados:

1. PREMIO MARCA NACIONAL: ADOLFO DOMÍNGUEZ

El premio da Mejor Marca Nacional reconoce la labor de Adolfo Domínguez por fomentar la durabilidad de las prendas como parte esencial de la sostenibilidad y mantener un discurso pionero a lo largo de su trayectoria.

2. PREMIO WOMAN PLANET MARCA INTERNACIONAL: MISSONI

Artesanos de la moda desde hace más de medio siglo, los Premios Woman Planet quieren valorar iniciativas de la marca como el 'upcicling' y su compromiso ético de responsabilidad social para promover el trabajo en regiones desfavorecidas de Ghana, Perú o Etiopía. También, su poderoso discurso feminista y por la igualdad.

3- PREMIO WOMAN PLANET COLECCIÓN SOSTENIBLE: SLOW LOVE

Desde el origen, la marca de Sara Carbonero e Isabel Jiménez ha trabajado con materiales orgánicos, reciclados y sostenibles, y ha apostado para su producción por nuevos modos de fabricación más respetuosos con el entorno como el denominado sistema de lavado 'Responsable Wash', el cual permite reducir el consumo de agua y de químicos durante su proceso de fabricación.

4. PREMIO INICIATIVA SOSTENIBLE 'PORQUE NUESTRO PLANETA LO VALE', DE L'ORÉAL PARIS

La firma se ha caracterizado por su espíritu pionero y su innovación responsable. Bajo el eslogan "Porque nuestro planeta lo vale", L'Oréal ha puesto lo verde en el centro de su estrategia con medidas que ya han conseguido, por ejemplo, que 11 de 26 de sus fábricas sean neutras en carbono. Se prevé que en 2025 lo serán el 100%.

5. PREMIO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: JEANOLOGIA

Porque desde sus inicios ha apostado por crear una industria textil ética y sostenible mediante la investigación y desarrollo de tecnologías y modelos de producción ecoeficientes para 'denim' basados en principios éticos y morales. Su último proyecto, Mission Zero, es una innovadora solución integral que permitirá que en 2025 podrá eliminar el 100% de los vertidos de los acabados y la fabricación de todos los vaqueros, desde el tejido hasta la prenda final, minimizando así el uso de agua y los químicos a casi cero.

6. WOMAN PLANET PIONERO: JAVIER GOYENECHE, FUNDADOR DE ECOALF

Los Premios Woman #Planet han querido destacar su papel de divulgador en España para concienciar de que es posible una moda sostenible y que la tendencia no está reñida con el cuidado del planeta. Bajo el manifiesto 'No hay planeta B', que le ha acompañado desde que nació la firma, en 2009, Ecoalf ha tenido como objetivo no utilizar los recursos naturales del planeta de manera indiscriminada y crear una nueva generación de productos reciclados con la misma calidad y diseño que los mejores productos no reciclados. Para ello usan materiales como poliester, lana, neumáticos, posos de café, etc.

7. PREMIO WOMAN PLANET COLECCIÓN JOYERÍA: SAVE EUGENIA BY TOUS

La colección Save Eugenia by TOUS, ha sido elaborada con materiales sostenibles e inspirada en la naturaleza. Además, parte de sus beneficios van destinados a WWF Entre sus joyas se pueden encontrar piezas de oro ético, reciclado y certificado por Tracemark.

8. PREMIO WOMAN PLANET ACCIÓN SOCIAL: WRITE HER FUTURE DE LANCÔME

El galardón ha valorado el carácter de este proyecto ('Write her future', de Lancôme) que lucha por empoderar a las mujeres del futuro mediante la alfabetización, para que cuenten con las herramientas necesarias para poder aprender, decidir, liderar y prosperar.

Sigue los premios, y la alfombra roja, a través de nuestras redes.

Mira las imágenes que nos dejó la IV edición de los Premios Woman: