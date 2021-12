Naomie Harris denuncia acoso laboral durante un casting: "El director no dijo nada"

Según la actriz, no lo hizo porque "él era una gran estrella"

A pesar de que muchos creen que el movimiento Me Too tuvo su momento, debido a que fueron muchas las mujeres que se atrevieron a revelar diferentes episodios indeseables de acoso sexual y abuso físico, como cualquier otro fenómeno social y lamentablemente, aún queda mucho por descubrir.

En su día, rostros conocidos del mundo del cine y la televisión, entre las que se encontraban actrices como Alyssa Milano, Ashley Judd, Mira Sorvino o Rose McGowan, llegaron a revelar algunos episodios escalofriantes con el objetivo de derribar a quien durante tantos años las amenazó por contarlo, Harvey Weinstein.

Desde que lo hicieron, Hollywood respira un poco más tranquilo, aunque no cabe duda de que la industria del cine siempre estará marcada por testimonios como los suyos, en los que hacían una denuncia por un claro abuso de poder. Una de las últimas en revelar uno de estos episodios con su verdugo fue Salma Hayek.

La protagonista de Eternals le dedicó al productor de películas como Django, desencadenado o El indomable Will Hunting, condenado a 23 años de prisión y a la espera de un segundo juicio, una carta abierta cuyo titular no daba lugar a dudas: "Mi monstruo, Harvey Weinstein". Además, recientemente contó cómo fue el calvario por el que tuvo que pasar durante el rodaje de Frida, donde también sufrió acoso por parte de este.

A colación de los distintos testimonios que refuerzan el movimiento #MeToo ha surgido el de la actriz Naomie Harris, a quien muchos conocerán por su papel en algunas de las últimas películas de James Bond, Skyfall, Spectre y Sin tiempo para morir, así como su interpretación de Tía Dalma y Calypso en las cintas de la saga Piratas del Caribe.

En una reciente entrevista, la también nominada al Oscar en la categoría de Mejor actriz de reparto por Moonlight, ha relatado cómo "una gran estrella de Hollywood" le metió mano durante una audición y nadie fue capaz de hacer nada. Según ha contado la intérprete, el individuo, de quien no ha querido desvelar su identidad, comenzó a tocarla por debajo de la falda en un momento del casting.

"Lo que fue más impactante es que el director de casting estaba allí, y el director, y por supuesto, nadie dijo nada porque él era y es una gran estrella", ha dicho Naomie Harris en una entrevista con You. Conviene matizar que no todas las mujeres están preparadas para superar un episodio de estas características, por lo que el hecho de no haberlo denunciado en su momento (o a raíz del mencionado movimiento feminista) no supone un acto de captación mediática: a cada una le llega el momento de querer dejar de ocultarlo y los medios de comunicación no pueden más que hacerse eco de estos testimonios para intentar evitar, en la medida de lo posible, que se repitan.

No obstante, este hecho le sirvió de lección a la actriz que acaba de estrenar Venom: Habrá matanza ha confiado en que "ahora las cosas han cambiado" y ha puesto por ejemplo un episodio en el que también se ha visto envuelta. "Estuve en un proyecto donde también hubo un incidente #MeToo y no se vaciló en absoluto: [el causante] fue expulsado inmediatamente", ha asegurado, sin decir a quién hace referencia.