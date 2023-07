“El matrimonio infantil es una violación”, Nada Al-Ahdal, activista.

“Hablemos de ello, de cómo a millones de niñas nos roban los sueños, especialmente en India y África, aunque también en otros lugares del mundo. Muchas acaban muertas en el primer año o en el parto, sus cuerpos no están preparados para ser madres”, denuncia con voz firme, mientras recuerda casos como el de “una niña de 8 años en Yemen que sangró tanto que murió. El matrimonio infantil es una violación, muchas veces en nombre de la tradición, por eso es necesario educar a las niñas pero también a sus familias, porque muchos padres solo se ocupan de la crianza pero ni hablan ni educan; si ellos supieran lo que es no lo aceptarían, mi madre y me abuela me rechazaron pero ahora me apoyan”.