El alegato de Marina Llorca tras las críticas a Georgina Rodríguez en bikini

"Exigimos naturalidad, pero cuando la vemos, la despreciamos", ha dicho la modelo tras recrear el posado de la modelo que tanto ha dado de qué hablar.

Julia García

Las imágenes de Georgina Rodríguez en aguas del mediterráneo a bordo del yate de Cristiano Ronaldo sin una gota de maquillaje enfundada en un bikini negro con collar de brillantes al cuello todavía siguen dando de qué hablar. Las redes sociales se convirtieron en un auténtico hervidero de comentarios en cuanto se publicaron las fotografías, con críticas tan salvajes e hirientes que provocaron que hasta la hermana de la modelo tuviera que salir a defender el honor de esta: "Preciosa mi hermana. Gracias a todos las mujeres empáticas y buenas que la apoyan en este duro momento. No todas son capaces de ponerse en la piel de otra mujer que ha vivido algo así. Fue Preciosa, es Preciosa y será aún más Preciosa", escribió en Instagram Ivana Rodríguez.

Y no ha sido la única que ha alzado la voz para tratar de decir basta a este movimiento de body shaming hacia la protagonista del reality Soy Georgina. Ahora ha sido la modelo Marina Llorca, quien desgraciadamente sabe muy bien lo que es recibir insultos por su físico, quien ha hecho su particular alegato en favor de Georgina Rodríguez.

"Exigimos naturalidad, pero cuando la vemos, la despreciamos", comienza diciendo la instagrammer en el texto que acompaña una fotografía en la que la propia Marina Llorca, que acostumbra a recrear instantáneas de campañas publicitarias o portadas de revista, imita esta vez el improvisado posado de Georgina Rodríguez que, como ella misma recuerda está hecho de forma "desprevenida, con una luz fuerte, relajada y sin maquillaje".

"Tal como es, tal como podríamos ser cualquiera de nosotras. Y las descalificaciones y burlas hacia su cuerpo no han tardado en aparecer. Que si celulitis, que si barriga, que si dejadez… ¿Hemos olvidado que ha pasado por un parto? ¿Qué los cuerpos cambian? ¿Qué no es un robot? ¿Y su salud mental? ¿Ya no importa? Solo importa que sea perfecta. Porque DEBE ser perfecta", explica la modelo en referencia a la oleada de mensajes despectivos surgidos contra Georgina.

"Os voy a contar, lo que parece ser, un secreto: este es el estado natural de una mujer la enorme mayoría del tiempo. Y si, lo que pasa en nuestra vida también puede afectar a nuestro físico. Parece que es mucho más importante cómo te ves, que cómo te sientes. Pretendemos que las personas se muestren tal como son, y cuando las vemos, nos reímos de ellas, las humillamos y las avergonzamos. ¿Así queremos reducir la presión hacia la imagen de uno mismo? Hagamos las paces con nuestro cuerpo, porque nuestros prejuicios van de la mano de nuestras inseguridades", puntualiza Marina Llorca.