María Hesse revisa los personajes femeninos de la ficción en 'Malas mujeres'

La ilustradora propone una visión nueva y justa desde la mitología hasta la actualidad

Noelia Murillo

Dice Lucía Etxebarria 'Mujeres extraordinarias: una historia de mentiras' que, desde siempre, a las mujeres se nos ha clasificado de tres maneras: como locas, como santas y como putas. A veces, incluso, muchos de los referentes femeninos históricos se podrían enmarcar, de manera simultánea, en dos de esas clasificaciones y lo cierto es que no hace falta viajar en el tiempo para constatar que esas etiquetas han perdurado.

Basta con echar un vistazo a la cultura que nos rodea para determina que eso, en muchos casos, se mantiene y que los estereotipos continúan siendo el formato más utilizado en la ficción: la madre sufridora, la joven demasiado ingenua, la mujer hecha para un solo hombre (que, de no estar este, termina por quitarse la vida), la jefa soberbia y egoísta, la amante celosa, la 'femme fatale' capaz de enloquecer a todo el público masculino, la superheroína sexi, la novia o esposa capaz de romper una amistad...

Todos esos personajes tienen nombres propios: Yocasta, Mónica Lewinsky, Miranda Priestly (la odiada Meryl Streep en 'El diablo viste de Prada'), Alex Forrest (Glenn Close en 'Atracción fatal'), Gilda, Madame Bovary, Hiedra Venenosa, Yoko Ono, Nancy Spungen y un larguísimo etcétera que tienen cabida en el último libro de María Hesse, 'Malas Mujeres'. Con este, la artista pretende hacer justicia con los relatos que nos han contado a lo largo de la historia de mujeres cuya realidad supera la ficción.

Se trata de un proyecto que nace de la serie 'Brujas y malas mujeres', incluido en la agenda 2022 que lleva su firma y del que ha tenido que descartar un gran número de posibles protagonistas. "Una vez que empecé a documentarme, hubo muchas mujeres que se cayeron y otras tantas que se fueron sumando. Entre las que se quedaron fuera muy a mi pesar está la Marquesa de Merteuil, interpretada por Glenn Close en 'Las amistades peligrosas' y otras tantas de la mitología", reconoce la ilustradora en una entrevista con Woman.es.

Uno de los motivos que le ha empujado a crear 'Malas mujeres' es el de poner en evidencia que muchos de estos personajes no han sido justamente tratados en los libros de historia e, incluso, invisibilizados. "Yo escogí letras puras, con latín y griego, y ahora echo en falta no haber comprendido la envergadura de ciertos mitos femeninos. Estudiaba a Medusa como un monstruo, no como una mujer violentada y castigada por ello. Es importante que nos cuenten la historia y también repercute el modo en que la conocemos", añade Hesse, sobre una de las mujeres que aparecen en las primeras páginas del volumen.

En esas historias, además de ser todo lo que apuntaba Lucía Etxebarria en una de sus últimas publicaciones, también se dibuja a las mujeres como envidiosas y competitivas, algo que se ha podido comprobar recientemente con la controversia generada alrededor de Benidorm Fest. "Cuando se supo la ganadora, enseguida todos quisieron saber la opinión de las demás concursantes. En estos casos, se quiere crear una competitividad que no existe, es ridículo. Para que eso termine, mejor no entrar en juego", comenta la autora.

No obstante, Hesse se muestra esperanzada con lo que respecta a la construcción de personajes en nuevas producciones de cine y televisión, como 'Girls' de Lena Dunham o 'Podría destruirte', dirigida y protagonizada por Michaela Coel: "Incluyen personajes de mujeres más reales y cercanas a nosotros. Construyen una narrativa que, aunque al principio nos choca, porque no estamos acostumbrados y siempre hemos sido personas de contrastes. Hemos sido mujeres súper buenas o empoderadas, pero también nos hace falta descansar de todo eso y, con estas series, sentimos que podemos ser lo que queramos".

A pesar de que estos estereotipos se repiten en series y películas del pasado, que en muchas ocasiones se han convertido en imprescindibles, también en estas historias se encuentran personajes míticos que poco a poco han ido cambiando el modo en que se percibe a la mujer en la industria. Entre algunos de los que destaca la también ilustradora de 'El placer' en este libro se encuentran Ellen Ripley, protagonista de Alien ("¡Al fin un personaje equilibrado!"), Sarah Connor (Terminator) y la Imperator Furiosa de Charlize Theron en 'Mad Max: Furia en la carretera'.

"Se han construido personajes masculinos muy interesantes, llenos de matices y de imperfecciones, es maravilloso, pero ahora nos toca a nosotras. Hemos estado siempre en un segundo plano, apoyando al héroe en el cuidado o siendo las malas. Es importante que esas malas también sean las protagonistas sin prejuicios y lejos de las imperfecciones. Además, si eres mayor o no eres normativa, no existes. No hay ciertos referentes y ha llegado el momento de que esos lleguen a las pantallas", apunta María Hesse, antes de llegar a la reflexión que todas nos hemos hecho: "Aún queda mucho por hacer". Que no sea por falta de ganas.