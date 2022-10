Laura Ester: "La vida es diferente practicando deporte"

Laura Ester Ramos es una waterpolista española que juega como guardameta en el CN Sabadell de la División de Honor femenina y en la selección española.

Con un gran palmarés a sus espaldas, fue elegida como mejor jugadora europea de 2017 por la LEN, es campeona del mundo en 2013, campeona de Europa (2014, 2020, 2022) y subcampeona olímpica en 2012 y 2020.

Es capitana de la selección femenina de waterpolo de España, con la que recientemente jugó el Campeonato Europeo de Waterpolo Femenino de 2022. El equipo femenino consiguió hacerse con el oro y proclamarse por tercera vez campeonas de Europa.

Recientemente, habéis revalidado el título de campeonas de Europa en Split, Croacia, en una final contra Grecia. ¿Qué esperabais del encuentro?

Somos un equipo muy competitivo y siempre que vamos a una competición queremos llegar a lo más alto, pero este verano ha sido muy duro. Era el primero después de los Juegos Olímpicos y siempre hay varios cambios, en nuestro caso se han incorporado nuevas compañeras. Cuando hay cambios necesitas una adaptación y más este verano que hemos tenido un mundial y un europeo en menos de 3 meses. La primera competición fue el Campeonato Mundial de Waterpolo, pero no nos fue como quisimos, quedamos quintas. Fuimos al Campeonato Europeo de Waterpolo con ganas de demostrar que España quería seguir luchando por los puestos de arriba y nos salió bastante bien.

¿Cómo es la relación con tus compañeras de selección?

Es muy buena, creo que al final es la clave de todos los éxitos de estos años de la selección. Es verdad que te puedes llevar mejor con unas que con otras, pero si no tienes una buena relación con todas, dentro del agua se acaba notando. Este verano hemos pasado 24 horas al día juntas y todo lo que hemos sufrido en los entrenos consigue que hagas más piña y se creen vínculos muy fuertes.

Ahora cuentas con un largo palmarés, pero... ¿cómo comenzó tu pasión por este deporte?

Cuando empecé a jugar no conocía el waterpolo, fue un poco por casualidad. Estaba apuntada a natación en el Club Esportiu Mediterrani de Barcelona y querían hacer un equipo de niñas de Waterpolo porque solo había de niños. Me preguntaron que si quería probar y aunque no tenía ni idea de lo que era el waterpolo, me animé. Desde el primer día me encantó el ambiente que tenía con mis compañeras, nos lo pasábamos genial y al final me fui enganchando a este deporte hasta hoy, que llevo 20 años practicándolo.

¿Cuál es la rutina que sigues como deportista de élite?

El waterpolo exige bastantes horas de entreno, con el club hacemos unas 5 horas y con la selección 8 horas aproximadamente de entreno. También es muy importante la alimentación, que sea saludable y equilibrada. Aunque de vez en cuando también me doy algún capricho.

Has dado visibilidad e la Semana Europea del Deporte que fue en septiembre a través del Consejo Superior de Deportes e Iberdrola. ¿Por qué debemos promover la actividad física?

Es importante mantener hábitos saludables entre la sociedad, sobre todo entre los más pequeños, para que cuando sean mayores los sigan manteniendo y no solo por salud física, sino también salud mental. Además, el deporte consigue desestresarte en tu día a día, evadirte de trabajo y no estar pensando 24 horas al día. Tener una hora para pensar en ti y sentirte bien. Con esta iniciativa se busca incitar a que la gente haga deporte. En esta línea, Iberdrola tiene una gran iniciativa como los Tour Universo Mujer que lleva a diferentes ciudades durante todo el año. Con ellos, busca que la gente puede conocer diferentes deportes y practicarlos.

El waterpolo es un deporte que históricamente se ha practicado más por hombres, ¿qué les dirías a todas aquellas niñas que vean en ti un referente para animarlas a practicar este deporte?

Les animaría a practicar cualquier deporte, es muy bueno y gratificante y te produce felicidad. Yo hago deporte porque, aunque a día de hoy es mi trabajo, también es mi pasión y me lo paso genial. También hay momentos duros pero la vida es diferente practicando deporte. En mi caso, me gusta el deporte en equipo y es algo que aconsejaría a todo el mundo porque los vínculos que se crean con tus compañeras son muy especiales.

¿Qué valores promueve el waterpolo?

Los valores del waterpolo son comunes a muchos otros deportes. Pero lo principal es el compromiso primero con el equipo porque cuando haces deporte de equipo lo tienes que dar todo, no solo por ti mismo, también por todos tus compañeros que también están haciendo lo mismo.

¿Cómo describirías el momento actual que vive el deporte practicado por mujeres en general?

Cada año hay campeonas de Europa, campeonas del mundo, campeonas olímpicas... Es increíble el papel de la mujer dentro del deporte. Poco a poco nos van dando medios para entrenar y estar a la altura en las competiciones. También se habla un poco más de nosotras y nos da más visibilidad y eso también hay que agradecérselo al impulso que está dando Iberdrola.

¿Qué papel ha tenido Iberdrola en el waterpolo femenino?

Tanto en el waterpolo femenino como en cualquier deporte femenino, Iberdrola está dando un gran impulso para que la sociedad vea que no solo son ellos los que compiten, sino que nosotras también estamos ahí luchando cada día. Entrenamos las mismas horas que los equipos masculinos, estamos ganando y dando muchas alegrías al país. Con la ayuda de Iberdrola, además de medios para que podamos entrenar mejor, conseguimos que se nos conozca y reconozca ese sacrificio.