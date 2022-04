Julia Otero se sincera sobre el feminismo, la conciliación familiar y el acoso laboral en 'Lo de Évole'

La periodista ha hablado de TODO con Jordi Évole... y aún queda más

Cuando Julia Otero anunció que se retiraba temporalmente de los micrófonos de 'Julia en la Onda', muchos pensaron que la vida no sería igual sin su voz al otro lado de la radio de lunes a viernes a la hora de comer. En efecto, durante esos meses echamos mucho de menos esa espontaneidad tan característica de la que hoy es reconocida como una de las mejores comunicadoras de España.

Tanto es así que en el reciente programa 'Lo de Évole', reconvertido en 'Lo de Julia', el propio periodista catalán ha reconocido que encuentra imposible editar la entrevista por la cantidad de información que ella aporta y el modo en que lo hace. Lo mismo podríamos pensar de la última vez que acudió a 'El Hormiguero', donde la presentadora dedicó prácticamente todo el programa a contar su dura travesía y lucha contra el cáncer.

Otra de las pistas que indica que es imposible no prestar atención a cada uno de los detalles que narra Julia Otero se debe a que Évole ha decidido dividir el programa en dos emisiones para darle el espacio y el tiempo que solo una profesional como ella merece... Y no podemos ser más felices de saber que el próximo domingo conoceremos un poco más sobre su vida y su carrera desde que tan solo tenía 17 años.

En esta primera entrega, en la que se ha emulado el formato de 'La luna', programa que condujo entre finales de 1989 y principios de 1990, la periodista gallega ha hablado sin tapujos sobre todo lo que Évole ha sugerido a lo largo del cuestionario. Entre algunos de los temas, ha destacado su reclamo a los banqueros a ser transparentes y conceder entrevistas, así como el programa electoral de la extrema derecha de Vox.

Sin embargo, uno de los aspectos más interesantes abordados por esta pareja ha sido la igualdad, la posición de la mujer en el ámbito social. "Hemos encontrado artículos tuyos en los que hablas sobre el feminismo, la gestación subrogada y el derecho al aborto. Fuiste una pionera", ha insistido Évole. Por su parte, Julia ha reconocido que muchas personas se negaron a declararse feministas por miedo, algo que "no va a volver a ocurrir" porque aquellas mujeres ya se han encargado de educar a sus hijas con esos valores.

"Cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede", ha subrayado Julia, insistiendo en que se debe dejar muy claro el significado del feminismo y cómo este beneficia a la sociedad. "El que siente que está herido es porque no es un hombre de verdad", ha añadido y ha continuado: "Hay hombres que no quieren renunciar a ciertos privilegios, como que su pareja limpie, cuide de los niños y trabaje fuera. Eso un hombre de verdad no lo ve como privilegios, lo ve como una vergüenza histórica".

Julia Otero también ha hablado acerca de la desigualdad laboral, materializada en la falta de mujeres en los puestos de dirección. "Hay una discriminación negativa, una forma de relacionarse, de hacer negocios y establecer contactos mucho más fácil. Por otra parte, hay muchas mujeres que les falta ambición y renunciaron a dirigir algún medio por miedo, un sentimiento de inseguridad, que puede deberse a las responsabilidades familiares que comentábamos antes", ha puntualizado.

Finalmente, la periodista ha relatado uno de los momentos más incómodos en su carrera como comunicadora, cuando fue víctima de acoso sexual. "El señor se puso en una silla a mi lado, me puso la mano en la rodilla, le miré, quitó la mano, la volvió a poner y le di con el revés de la otra", ha recordado, afirmando que entonces le indicó que si volvería a pasar le "daría una hostia". "Y me dijo: 'Así me gustan las gallegas'. Tuve suerte, porque me consta que con otras seguía", ha puntualizado.