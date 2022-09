El impresionante selfie de Jada Pinkett Smith para celebrar el Día de la Calvicie

La mujer de Will Smith lució su cráneo sin pelo en una imagen en la que aparece espectacular.

Clara Hernández

¿Sabías que el 14 de septiembre es el Día de la Calvicie en Estados Unidos (en otros países, la fecha salta al 7 de octubre)? Jada Pinkett Smith, que hace tiempo se sinceró con sus seguidores sobre los problemas que sufre de alopecia, ha sido la encargada de recordárnoslo subiendo una fotografía en su perfil de Instagram donde brilla con craneo rasurado, labios rojo oscuro, pestañas infinitas y un look blanco satinado. ¡Impresionante!

Desde allí, la actriz felicita el día a todas las personas calvas del planeta: "Feliz Día de la Calvicie a todos mis hermanos y hermanas sin pelo", ha deseado en un texto que ha recibido al momento miles de 'likes' que aplauden su belleza y su valentía.

Han pasado casi tres años desde que la intérprete de 'The Matrix Resurrections' hablara abiertamente sobre su alopecia en las redes, contando su experiencia con el fin de ayudar a quienes atravesaban un episodio similar y, además, atajar así cualquier chisme o rumor ("Pensé en decirlo para que no me hicieran preguntas", declaró después).

La esposa de Will Smith padece un trastorno autoinmune que ataca los folículos pilosos y provoca la pérdida del cabello. "Esta alopecia y yo vamos a ser amigos y punto", explicó al principio en Instagram, informando de que ese síntoma no iba a desaparecer y que iba a ser difícil de ocultar (de todas formas, en esta etapa la actriz nunca ha recurrido a pelucas para esconderla).

Su enfermedad capilar volvió tristemente a ser protagonista en la última edición de los Premios Oscar cuando el presentador de la gala, Chris Rock, hizo un chiste sobre el aspecto de Jada Pinkett Smith, asegurando que podría participar en la secuela de 'La teniente O'Neill', la película donde Demi Moore rapa su cabeza al cero. Aquello no solo no hizo ninguna gracia a Jada Pinkett, que hizo un gesto de disgusto, sino que desencadenó lo que se convirtió en el momento más comentado y vergonzoso de la ceremonia: Will Smith propinó un puñetazo al humorista mientras le gritaba: "Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca". Por cierto, aquel episodio le ha pasado factura al protagonista, que dejó la Academia de Cine antes de que esta le expulsara, tuvo problemas con dos rodajes que se suspendieron y no podrá asistir a los Oscar en diez años.

Mientras tanto, Jada Pinkett Smith, que ante lo anterior ha optado por abogar por la reconciliación y el "curarse", sigue firme en su lucha contra los estigmas ante la calvicie y por su normalización. Porque, como nos ha vuelto a demotrar, hay muchos tipos de belleza, y esta puede ser con o sin pelo.