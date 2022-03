Así ha sido el discurso feminista de Halle Berry en los Critics' Choice Awards

La actriz y directora ha sido reconocida con el galardón See Her

Noelia Murillo

Hace unos meses conocíamos la noticia de que la actriz Halle Berry se iba a estrenar como realizadora con 'Bruised', un drama centrado en la historia de Jackie Justice, una luchadora de boxeo que abandona su carrera profesional tras un trágico accidente y termina participando en peleas clandestinas para no aparcar definitivamente su pasión en el universo deportivo.

Entonces, supimos que para la también protagonista de 'Moneyball', distinguirse como directora en esta producción había sido uno de los grandes desafíos de su carrera, debido a que no es tan fácil dar el salto de la interpretación a la realización y, mucho menos, siendo mujer en una industria del entretenimiento que aún deja mucho que desean en torno a cuestiones feministas.

Debido a esa valentía por contar historias nuevas sobre mujeres extraordinarias, la actriz ha recibido este domingo el premio See Her, que se entrega en la gala de los Critics' Choice Awards y con los que se busca otorgar reconocimiento a las mujeres que abogan por la igualdad de género, interpretan personajes auténticos y desafían los estereotipos de género.

Su aparición en el escenario ha sido, sin duda, uno de los grandes momentos de la noche, ya que le ha dedicado unas emotivas palabras a todas las mujeres del mundo y, en concreto, de la industria del cine por haber luchado a favor de la igualdad en el séptimo arte. Asimismo, ha insistido en la necesidad de contar historias para destacar "las circunstancias individuales" de las mujeres.

Así, ha recordado que no tuvo ningún problema para asumir el papel de protagonista en esta cina, pero sí encontró ciertas trabas para hacer lo propio como directora. "[Los productores] más tarde me dijeron: 'Ahora ve a buscar un director'. Y finalmente me armé de valor para decir: '¿Por qué no yo?'", ha expresado, recordando cómo se sintió al iniciar su debut como realizadora.

"Cuando salió la película, tuve el coraje de preguntarle a alguien qué pensaba de la película y me dijo: 'Me cuesta mucho ver a una mujer ser maltratada y golpeada. Me hizo sentir incómodo'. Y en ese momento supe exactamente por qué tenía que contar esta historia", ha añadido, insistiendo en que es necesario "elevar la conciencia" y ponernos en la piel de todas esas mujeres que han vivido historias de ese tipo.

"Me di cuenta de que realmente necesitamos ver la realidad de los demás, sin importar lo incómodos nos haga sentir, para que podamos dejar de juzgar y dejar de señalar con el dedo, y encontrar compasión y empatía por los demás", ha subrayado la actriz, que ha hecho hincapié en que ya es hora de que las mujeres asuman este tipo de roles en el cine. " Escribiremos, produciremos, dirigiremos y, si somos lo suficientemente valientes, lo protagonizaremos todo al mismo tiempo", ha asegurado.

Finalmente, ha abogado por la existencia de "historias que el mundo necesita ver" y la necesidad de que las mujeres que se sienten invisibles y no escuchadas encuentren en el cine y la industria del entretenimiento un espacio donde sentirse representadas. "[El cine] es nuestra forma de deciros que os amamos y os merecéis todo lo bueno de este mundo", ha comentado.