Halle Berry, sobre su debut como directora: "Uno de los mayores desafíos de mi carrera"

Hace apenas unos meses muchos no daban crédito ante una noticia que se repetía en todos los medios de comunicación: la realizadora de 'Nomadland', Chloé Zhao, se había convertido en la segunda mujer de la histora en recibir el Oscar a la Mejor dirección. Teniendo en cuenta que ya son más de 90 ediciones las que llevan estos premios a sus espaldas, este hecho pone de manifiesto que, una vez mñas, las mujeres se encuentran en una posición de desventaja respecto a los hombre en la industria del cine.

No es que no haya mujeres realizadoras, es que sus películas no alcanzan a ser nominadas a estos premios e incluso, en muchas ocasiones, no llegan a estrenarse en salas de cine por falta de confianza en muchos casos. Confianza de productores o disribuidores que, por cierto, cada vez con más frecuencia eligen cintas de superhéroes donde ellos son mayoría.

Llama la atención que el momento en que ganó la estatuilla dorada la otra mujer que figura en esta cortísima lista, Kathryn Bigelow, uno de los datos que más se destacó en su momento tenía que ver más con la trama de la película que con dicho mérito. La directora se puso al mando de una producción bélica llamada 'En tierra hostil', una temática, al parecer, poco habitual en mujeres.

Lo cierto es que con estos precedentes es lógico que muchas mujeres se piensen más de una vez a qué quieren destinar sus fondos económicos en el caso de que participen de ese modo en la película antes de escoger arrancar un proyecto cinematográfico. En esa misma tesitura se enontró Halle Berry, quien estrenará su próximo trabajo como actriz y el primero como realizadora próximamente. 'Bruised' llegará a Netflix España el próximo 24 de noviembre y estamos deseando ver cuál es el resultado.

Este drama se centra en la historia de Jackie Justice, personaje interpretado por la estrella de 'Moneyball', una luchadora de boxeo que decide dejar el deporte tras un trágico accidente. Años después, su pareja (Adan Canto) le anima a participar en peleas clandestinas, lo que la protagonista considera una nueva forma de estar conectada a la que fue su verdadera pasión.

"Es uno de los grandes desafíos de mi carrera", ha comentado la actriz durante su presentación en el AFI Fest, donde ha recordado por qué decidió ser directora de esta cinta. "Me dijeron hace mucho tiempo que si iba a ser cineasta e iba a contar una historia, debía ser algo que ame y que sepa hacer. Siento que esto lo es", ha asegurado en la 'red carpet'.

Según recoge The Hollywood Reporter, la también protagonista de 'Catwoman' ha asegurado que es lo más difícil que ha hecho a lo largo de su carrera, teniendo en cuenta su labor trabajando tanto delante como detrás de las cámaras y la necesidad de preparar su personaje físicamente. "Tenía que sacar esto de mi cuerpo y tenía que hacerlo, seguir adelante día tras días. Estaba llena de energía y me negaba a que me dijeran que no", ha confesado, ya que se trata de una película independiente y este tipo de proyectos suelen quedarse estancados con frecuencia por falta de presupuesto.

Conviene recordar que esta película fue escrita originalmente para un personaje blanco y joven, siendo Bake Lively quien iba a interpretarlo. Tras retirarse, Halle Berry recibió el guion y consiguió convencer a los productores para matizar cuál iba a ser su nuevo personaje y enfocarlo en la historia de una mujer negra de mediana edad. Tras no encontrar a otra persona que ella consideraba apropiada para dirigirla, asumió también este rol en la dirección.