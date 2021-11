Greta Thunberg en Salvados: "Si la gente se diese cuenta de lo que supone la crisis climática se uniría al movimiento"

La activista concedió una entrevista a Gonzo en la que habló sin tapujos sobre ecologismo, política y hasta de feminismo.

Julia García

Han pasado ya tres años desde que la imagen de Greta Thunberg a las puertas del Parlamento de Estocolmo con una pancarta que rezaba "Huelga por el clima" diera la vuelta al mundo. Desde entonces el nombre de esta activista sueca no ha dejado de sonar como referente para muchos jóvenes en la lucha contra el cambio climático elevándole a la categoría de líder de opinión. Su voz ha pasado a ser tenida muy en cuenta en esta materia, algo que no ha sentado del todo bien a muchos políticos como Donald Trump, Vladimir Putin o Jair Bolsonaro -este último incluso le tachó de "mocosa"-, sobre todo teniendo en cuenta que se mantiene firme en su lucha como ha demostrado con su presencia en la marcha que se organizó como protesta ante la Cumbre del Clima que estos días se ha celebrado en Glasgow y que la adolescente ha calificado como "inútil".

En ese contexto es en el que Fer González, más conocido como Gonzo, se ha reunido con ella para que protagonizara el programa Salvados emitido el 7de noviembre en la que ha sido la primera entrevista de Greta Thunberg para un medio de habla hispana en la que, por cierto, ha respondido así a las críticas de los mencionados dirigentes: "Me atacan porque es un tema muy polarizado, cuando nos atacan hacen felices a sus votantes. Nos menosprecian e infravaloran, sobre todo porque hemos influido en el discurso público", afirma.

La joven ha asegurado que "Muchas investigaciones demuestran que grandes contaminadores aportan dinero a los partidos negacionistas para propagar el negacionismo" y que por eso es tan importante el voto de los activistas como ella: "Si la gente cree que sus opiniones no importan es peligroso para la democracia", alerta.

La crisis climática

Consciente de que "hay mucha gente a lo que no le gusto", Greta Thunberg ha querido aprovechar su presencia en el programa de La sexta para dirigirse a quienes pueden unirse a su lucha por dejar un mundo mejor.

"Sé que hay mucha gente que no entiende qué estamos haciendo los activistas por el clima y creen que estamos locos. Porque la crisis climática no existe en el debate público y se trata como un tema político, entre muchos otros temas. Así que, claro, no parece tan importante. Pero creo que si la gente se diese cuenta de lo que supone la crisis climática mucha más gente se uniría al movimiento y se sumaría a nosotros en las calle", ha dicho la activista mirando a cámara.

Sobre feminismo

Además de sobre la necesidad de cambiar el discurso sobre el cambio climática, Gonzo ha aprovechado la ocasión para hablar con Greta Thunberg sobre feminismo. "¿Eres feminista?", le preguntaba el conductor de Salvados a lo que la activista respondía de manera tajante: "Por supuesto, sí". "El feminismo se está presentando como algo radical. Sin embargo, si no eres feminista, si no crees en la igualdad de oportunidades, en la equidad entre los géneros, eso sí que es radical", ha añadido la entrevistada.