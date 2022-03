20 frases feministas (de Chanel a Moderna de Pueblo) para celebrar el Día de la Mujer

Grandes autoras, artistas e pensadoras nos dejan sus frases de libertad y empoderamiento. Una reivindicación común de mujeres que pertenecen a distintos siglos y décadas.

Clara Hernández | Woman.es

Este 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer, una reivindicación por la igualdad de los mujeres y hombres del planeta. Porque hay mucho conseguido, señalan numerosas voces y muchas pancartas, pero también mucho por hacer.

Con motivo de esta fecha, seleccionamos 20 frases de mujeres de distintas épocas (desde la autora del siglo XX Virginia Wolf, a la diva del siglo XXI Lady Gaga, la vicepresidente del gobierno estadounidense, Kamala Harris, o el colectivo Malas Madres) que recogen reflexiones sobre valentía, feminismo y libertad. Y que, sí, muestran ligeras diferencias según cuando han sido divulgadas, pero la misma esencia. Todas nos emocionan y motivan para seguir pensando que la igualdad es la base de una sociedad más feliz.

Mira nuestras frases feministas favoritas:

1. Kamala Harris (1964), sobre la sororidad

"Mi madre me miraba y me decía: "Kamala, puedes ser la primera en hacer muchas cosas, pero asegúrate de no ser la última". Por eso vale la pena romper esas barreras. Tanto como todo lo demás, es también para crear ese camino para los que vendrán después de nosotros".

2. Coco Chanel (de 1883 a 1971), sobre tener voz

"El acto más valiente es pensar por una misma, en voz alta".

3. Moderna de Pueblo (1986), la infravaloración de las 'cosas de chicas'

"He tenido dudas creativas sobre de qué tenía que hablar para ser más respetada y para que me leyesen hombres, hasta que me di cuenta de que el problema no era lo que yo hacía, sino el statu quo en el que vivimos en el que una mujer hablando de sus problemas no es considerado como algo universal, sino como cosas de chicas".

4. Virginia Wolf (1882 a 1941), un canto a la libertad

"No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente”.

5. Leticia Dolera (1981), sobre la falta de referentes

"En las escuelas, solo 7,5% de los personajes que se estudian son mujeres. Y eso es importante porque en esa etapa de tu vida estás forjando tu autoestima y tu forma de ver el mundo. Y si a ti desde pequeño te enseñan que las mujeres no han sido relevantes en la historia y que tienen un rol secundario, y que tú como hombre tienes que ser líder y tienes que ser el que hace cosas relevantes, ya nos marcan a cada uno una serie de objetivos y limitaciones según nuestro género".

6. Emily Dickinson (de 1830 a 1886), sobre empoderamiento y altura.

"Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie".

7. Club de Malasmadres (2014), sobre maternidad

"Que la M de madres aplaste a la M de mujer"

8. Frida Khalo (de 1907 a 1954), sobre el necesario amor a una misma

"Enamórate de ti, de la vida. Y luego de quien tú quieras".

9. Sydney Sweeney (1997), sobre estigmas en la pantalla

"Estoy muy orgullosa de mi trabajo en 'Euphoria', creo que fue una gran actuación, pero nadie habla de ella porque me desnudo".

10. Estella Ramey (1917 a 2006), sobre... ¿la prueba definitiva?

"La igualdad llegará cuando una mujer tonta pueda llegar tan lejos como hoy llega un hombre tonto".

11. Albanta San Román (1996), sobre el primer germen del machismo.

"Nos enseñan a escondernos / A bajar la mirada y sentirnos avergonzadas / A depender de una mirada ajena para vernos brillar" (del poema 'Remover').

12. Lady Gaga (1986), sobre la persecución de los sueños

"Algunas mujeres eligen seguir a los hombres; otras deciden seguir sus sueños".

13. Sarah Jessica Parker (1965), sobre el derecho a envejecer

"Ella tiene demasiadas arrugas, ella no tiene suficientes arrugas [comenta la gente]. Se diría que la gente no quiere que estemos a gusto con lo que somos, como si casi las personas disfrutaran de que nos duela lo que somos hoy, tanto si elegimos envejecer de forma natural y no tener un aspecto perfecto, como si haces algo que te hace sentir mejor (...). Hay mucha misoginia de cosas que nunca le ocurrirían a un hombre".

14. Helen Mirren (1945), sobre la igualdad y la felicidad

"En todos los países que he visitado, desde Suecia hasta Uganda, de Singapur a Malí, me he dado cuenta de que cuando se respeta a las mujeres y se les da la libertad de cumplir sus sueños y ambiciones, la vida mejora para todo el mundo. No me definía como feminista hasta hace poco pero siempre había vivido como tal".

15. Jane Fonda (1937), sobre la culpabilidad femenina.

"Uno de los mayores logros que el movimiento feminista ha conseguido es hacernos ver que las violaciones y abusos sexuales no son culpa nuestra".

16. Naomi Wolf (1962), sobre feminidad y feminismo, que pueden ir de la mano

"El enemigo no es el pintalabios, sino la culpabilidad en sí misma; merecemos un pintalabios, si lo queremos, y libertad de expresión; merecemos ser sexuales y ser serias, o lo que nos plazca. Tenemos derecho a usar botas vaqueras en nuestra propia revolución".

17. Ayn Rand, (1905 a 1982), pura fuerza

"La pregunta no es quién va a dejarme; es quién va a detenerme".

18. Lena Dunham (1986), autodeterminación sexual y social

"Tu cuerpo y la forma en que lo compartes con el mundo debe ser una elección propia".

19. Maya Angelou (1928 a 2014), sobre tener altas aspiraciones

"Una persona es el producto de sus sueños. Por tanto, asegúrate de soñar grandes sueños. Y entonces intenta vivir tu sueño".

20. Madonna (1958), sobre el derecho a ser segura y ambiciosa.

"Soy fuerte, soy ambiciosa y sé exactamente lo que quiero. Si eso me convierte en una “perra”, está bien".