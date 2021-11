Éxito rotundo de ‘eWoman Business’, el evento clave para sacar adelante proyectos e ideas de negocio

El evento se celebró en Madrid bajo la unión de la fuerza de la revista Woman, de su editora Prensa Ibérica y Womenalia, referente de la mujer en España y Latinoamérica.

La pregunta no es quién me va a dejar, es quién me va a detener”. Esta frase de la escritora Ayn Rand bien podría haber inspirado el eWoman Business, el evento online dirigido a la mujer profesional que se desarrolló ayer en Madrid partiendo de una idea fuerza: avanzar para conseguir tus sueños, los que llevan adelante proyectos personales, los que hacen realidad ideas de negocio.

Si tienes algún problema para visualizar el vídeo, puedes seguir el evento en este enlace aquí.

Estas son las premisas de eWoman Business, un evento organizado por Woman, Womenalia y Prensa Ibérica, que se retransmitirá en streaming el próximo miércoles 20 de octubre en horario de 10.00 a 14.00 horas.

El encuentro ha sido organizado por la revista Woman, Womenalia y Prensa Ibérica, por lo que contó con la presencia de Javier Moll, presidente de este grupo de comunicación. eWoman Business, gracias también al patrocinio de Madrid Emprende, Correos, EY, Mastercard, Naturgy, Hiscox, Armani Beauty y Toyota, se estructuró en varias mesas de debate centradas en los temas que adelantó Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica, en la presentación del evento: la igualdad y el liderazgo femenino, los recursos con los que contamos para la recuperación económica tras la pandemia, los desafíos de la sostenibilidad y los nuevos retos tecnológicos.

¿Estamos saliendo de la crisis provocada por la pandemia? ¿En qué dirección va nuestra economía? Hubo cierto optimismo en las respuestas que dieron a estas cuestiones los ponentes de la primera mesa de debate, moderada por Chus Escobar, socia responsable de Sector Público de EY España. Hay confianza y hay in-versiones. Marta Echarri, directora general en España y Portugal de Banco N26, apuntó que la inversión extranjera en nuestro país alcanzó un cifra récord en el primer semestre de este año. De hecho, desde 2015, el emprendimiento se ha multiplicado por cinco, a pesar del impacto del COVID-19.

Kike Sarasola, presidente y fundador de Room Mate Group, también se mostró optimista respecto a una recuperación que, dijo, está llegando muy rápido al sector servicios en general y al turístico en particular. Sin embargo, ambos subrayaron el principal obstáculo de nuestra economía: la falta de competencias digitales en el mercado de trabajo. “No encontramos talento suficiente en el área tecnológica”, aseguraba Echarri. Sarasola insistió en que se necesita más formación técnica, pero quiso también poner en valor lo que llamó “sostenibilidad humana”: ocuparse de que los trabajadores se sientan motivados y cuidados por la empresa.

Begoña Gómez, directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social de la UCM, introdujo y dirigió el siguiente panel, sobre el compromiso ineludible de las empresas con la sostenibilidad. “Hoy, ninguna estrategia de negocio tendrá éxito sin una estrategia de impacto social. Es decir, no hay inversiones rentables si no se es ético, si no se integra una perspectiva de género y sin un compro-miso con la economía circular”, afirmó Gómez. Todos los participantes que la acompañaban compartieron esta idea. José Damián Bogas, consejero delegado de Endesa, expuso el objetivo de su compañía de obtener en 2030 el 80% de su energía de fuentes limpias. Y en cuanto a su política de diversidad, comentó los programas de empleabilidad para mujeres que han puesto en marcha en zonas rurales. “Pretendemos que en 2030 el 40% de nuestros puestos de alta dirección sean femeninos —afirmó Natalia Latorre, presidenta de Shell España, otra de las ponentes—. Pero para lograr la paridad en las empresas es muy importante impulsar que más mujeres se dediquen a las carreras técnicas”.

El mismo compromiso con la sostenibilidad climática y la igualdad de género mostraron las otras dos integrantes de este panel: Lara de Mesa, Global Head of Responsable Banking del Santander, explicó que su banco considera como inversiones prioritarias las energías renovables y el emprendimiento femenino; y Susana Rubio, directora de Pagos Digitales e Innovación de Mastercard Iberia, compañía que cuenta con un 33% de altas directivas, mostró como ejemplo de la implicación de su empresa contra el cambio climático el desarrollo de una calculadora para que sus clientes conozcan cuál es la huella de carbono que generan sus compras y cómo compensarla.

Cualquiera que tenga una empresa o esté pensando en emprender debe sumar a sus preocupaciones la seguridad de sus sistemas. Es vital preservar los datos y conocer con quién se comparten. De ello trató la mesa que debatió sobre el equilibrio entre la tecnología y la seguridad. Cuatro expertas: Azucena Hernández, CEO de Eurocybcar; Natalia Rodríguez, CEO de Saturno Labs; Montserrat Peidró, directora general de Also Cloud España, y Nerea de la Fuente, directora de Suscripción Técnica de Hiscox, insistieron en los peligros de los ataques de los crackers, convertidos a menudo en auténticas mafias que viven de la extorsión. Una conclusión conjunta: hay que ser conscientes del riesgo y contar con el asesora-miento de “guardaespaldas” que pongan a salvo la actividad del negocio.

Los efectos de la pandemia han estado muy presentes en todos los paneles. Una de sus escasas consecuencias positivas ha sido el impulso a la transformación digital en las empresas. La siguiente mesa de debate puso como ejemplo el sector de la moda y la belleza. Moderada por Mayka Sánchez, directora de la revista Woman Madame Figaro, los tres ponentes con los que contó coincidieron en los excelentes resultados de su oferta online en este tiempo de confinamiento y distancia social.

“Había que buscar soluciones, de modo que además de mejorar el tiempo de entrega de nuestra tienda digital, desarrollamos un servicio de diagnóstico y asesora-miento a través del móvil”, explicó Paz Torralba, directora de los centros de belleza The Beauty Concept. Yolanda Sacristán, directora general de The News-Room Digital Group, dirigido a crear puntos de encuentro entre medios y marcas, apuntó que más que nunca detecta que todo gira en torno a la atención al cliente online, que se sienta bien tratado, que lo atiendan de inmediato sin que deba so-portar comunicaciones invasivas. “Ese contacto, esa cercanía, y la capacidad de ajustar los productos al gusto del cliente de moda ha hecho que mi firma haya salido fortalecida de esta crisis”, aseguró Juan Avellaneda, director creativo de Avellaneda. La interacción en las redes sociales es esencial, dijo, para hacer caso de inmediato a las demandas de los clientes. En resumen, la transformación digital debe afrontar dos desafíos para el sector: la personalización y la rapidez.

Los dos últimos paneles estuvieron dedicados más específicamente al emprendimiento femenino y al papel de la mujer en la empresa. Elena Gómez del Pozuelo, presidenta de Womenalia y CEO de Baby Friendly Companies, apuntó que eran necesarios más referentes femeninos que impulsaran a otras mujeres a hacer realidad sus sueños. Con ella se hallaban tres expertos que dieron consejos de cómo conseguirlo.

Ana Costi, directora de Marketing de Amazon, señaló que detrás del 35% de las pymes que operan en su plataforma está una mujer e invitó a más a aportar sus proyectos y participar de sus programas de formación. Ángel Niño, titular del Área Delegada de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, ofreció la plataforma Madrid Emprende para llevar allí las ideas de negocio, donde se valorará su viabilidad, podrán encontrar un espacio donde desarrollarlas, un asesoramiento profesional e, incluso, la inversión necesaria. Y Cristina Aristoy, fundadora de Singularu, pequeña empresa de diseño de joyas, resumió su experiencia de éxito en dos consejos: atrévete, porque, incluso si no pros-pera tu negocio, habrás logrado un gran aprendizaje; y sé flexible, ajusta tu proyecto a lo que realmente termine demandándote el mercado.

Finalmente, cerraron el eWoman Business dos mujeres que conocen bien lo que cuesta progresar en el mundo de la empresa. Victoria Gámez, directora de Soluciones Tecnológicas de Naturgy, defendió las cuotas de género y la imprescindible implementación de estrategias que logren la promoción interna del talento femenino. Por último, Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, dejó un mensaje contundente: la desigualdad existe y no podemos dar como conseguido ningún avance logrado hasta ahora. Además, recalcó que la maternidad y la conciliación siguen lastrando las carreras de muchas mujeres, y eso solo podrá terminar cuando los padres estén tan implicados en la conciliación como las madres.