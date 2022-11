eWoman Business: Si eres una emprendedora, reinvéntate para seguir avanzado

Carlos Alcelay

“Cambia tu vida hoy. No apuestes por el futuro, actúa ahora, sin demora”. Esta frase de Simone de Beauvoir explica el espíritu que ha llevado a organizar la tercera edición del eWoman Business, el evento online dirigido a la mujer profesional que acaba de desarrollarse partiendo de una idea fundamental: los procesos de reinvención nos ayudan a afrontar las transformaciones que nos demanda el mundo laboral.

El encuentro ha sido organizado por la revista Woman, la plataforma Womenalia y Prensa Ibérica gracias también al patrocinio de Madrid Emprende, Naturgy, Fundación Telefónica, EY, JTI, Hiscox, DKW, Keyrus, Designit, Vemut Lustau y Miniplanta.

El eWoman Business comenzó con una intervención de Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno, que señaló la importancia del talento femenino en la transformación digital, por lo que animó a afrontar los cambios económicos con un espíritu emprendedor, “con confianza en nosotras mismas”.

Transformación. Esta ha sido la idea fuerza del encuentro. Pero ¿cómo se transforma? ¿Qué hay que hacer para cambiar las cosas? Mario Alonso Puig, doctor experto en Neurociencias y Psicología Positiva, respondió a esas preguntas en una ponencia que trasladó a todas las profesionales y emprendedoras una propuesta esencial: se ambiciosa, porque eso te lleva a explorar, a crecer, a averiguar hasta dónde puedes llegar. “Y para ello hay que abandonar la posición de víctima porque todos tenemos capacidad de cambiar, creer que podemos hacerlo. Estar convencidos de que lo conseguiremos”.

Las siguientes intervenciones se estructuraron en tres mesas de debate. La primera estuvo dedicada a la economía y su relación imprescindible con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Moderada por Hildur Eir Jónsdóttir, socia directora de Assurance de EY España, los participantes expusieron la crisis evidente a la que se enfrenta Europa.

A pesar de ello, Martí Saballs Pons, director de Información Económica del grupo Prensa Ibérica, aseguraba que no nos podemos permitir ser pesimistas porque partimos de un compromiso de sostenibilidad en el que somos líderes: “Lo que me inquieta es la propaganda. Empresas que utilizan ese objetivo sin trabajar realmente en él. Un ejemplo de ello es la multinacional china de la moda Shein. Hay que saber en qué invertimos y qué consumimos”. Macarena Gutiérrez, directora general de Atlantic Cooper, coincidió en que se debe ser optimista, “aunque Europa debe despertar, darse cuenta de que no puede ser dependiente en energía y materias primas de terceros. En España hemos hecho los deberes y estamos bien posicionados para el desarrollo de la energía verde”. Y apuntaba la importancia de la implementación de la Agenda 2030 y los ODS para involucrar a ciudadanos y empresas. “La gobernanza es esencial en esos propósitos —apuntaba Silvia Agulló, directora de Negocio Responsable en DKV—. Las empresas deben trasladar los beneficios de la sostenibilidad a cuestiones prácticas para la gente, como su salud, por ejemplo. Y para ello es muy importante convertir los ODS en un fin de toda la organización, no de un departamento en concreto de cualquier compañía; es un propósito transversal”.

La siguiente mesa de diálogo debatió sobre la supuesta falta de talento a la que se enfrenta la transformación digital. Luis Miguel Olivas Torrijos, director de Empleabilidad e Innovación Educativa en Fundación Telefónica, coordinó la charla.

Kathy Contramaestre, Managing Director en Keyrus, confirmaba que, según su experiencia, el talento escasea: “Hay miles de puestos sin cubrir en tecnología porque no se encuentran los perfiles, menos aún si se buscan perfiles femeninos. Niñas como mi hija, que tiene siete años, piensan que la tecnología es cosa de chicos. Y eso también ocurre en las empresas. Hay que inspirar desde edades tempranas a las jóvenes para que se den cuenta de todo lo que ellas pueden aportar”. Nerea de la Fuente, directora de Suscripción de Hiscox, aseguraba, sin embargo, que talento hay si se busca, lo más difícil es conservarlo: “En mi empresa ponemos a las personas en el centro de todo, les ofrecemos días extra de vacaciones, promoción interna y, sobre todo, flexibilidad”. Paula Otero, Managing Director de Designit, se mostraba de acuerdo con la necesidad de cuidar el talento favoreciendo la formación y la inclusión, y desarrollando el trabajo en remoto, aunque eso suponga un cambio en la cultura empresarial. “Una mayor oferta formativa dentro de las empresas no solo sirve para retener talento, sino para aprovecharlo mejor”, intervenía Mamen Lledó, Iberia People & Culture Director en JTI. Pilar Fernández Sánchez, directora de Personas Nedgia, del Grupo Naturgy, incidía en esa idea, sobre todo en lo que respecta a las mujeres que tienen capacidades para crecer dentro de las compañías: “Démosles visibilidad. Que sirvan de ejemplo, que se conviertan en líderes del cambio”.

Así es, se necesitan mujeres referentes, que sean visibles, que destaquen sabiendo elaborar una marca propia, diferencial. Con ese objetivo, Arancha Ruiz, especialista en marca personal, dirigió en este encuentro un taller sobre la importancia de crear una imagen que favorezca la trayectoria profesional. Para ello, explicó, hay que poner de relieve las capacidades, saber en qué terreno juegas, conocer a quién va dirigido tu talento para poner el foco en las cualidades que van a aportar valor a cualquier proyecto. Y en esa tarea las redes sociales son ya imprescindibles.

“Reinventarse para seguir adelante” fue la tercera y última mesa de debate, moderada por Ángel Niño, concejal delegado del Ayuntamiento de Madrid, que para empezar aportó un dato llamativo: la mortalidad de las empresas creadas con la ayuda de Madrid Emprende dirigidas por hombres es del 56 por ciento, y solo del 30 por ciento si están al frente mujeres. Tres emprendedores participaron de este panel. Esther Cerdán abandonó su carrera financiera para crear la marca de moda Laura Bernal. Amuda Goueli se enfrentó a las dificultades de la pandemia para hacer crecer más que nunca la plataforma de viajes Destinia, de la que es CEO. Y Lucila Ballarino no se conformó con su meteórica trayectoria profesional en Fundación Telefónica, dejó sus responsabilidades allí y entró a formar parte del proyecto de Womenalia, para ayudar a otras mujeres que desean poner en marcha su propia empresa. Tres ejemplos de transformación, de reinvención cuando vienen mal dadas y de pasión, las tres cualidades de un buen emprendedor.