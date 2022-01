Emma Thompson, sobre los retoques estéticos: "Son una forma de psicosis colectiva"

La actriz protagoniza un desnudo integral en su nueva película

Noelia Murillo

Podemos decir sin pillarnos los dedos que Emma Thompson es una de las actrices más polifacéticas de la historia del cine. En esta industria no basta con contar con un repertorio de gestos inimitables (aunque hemos de reconocer que a Jim Carrey eso le ha venido muy bien), sino que lo importante es saber representar papeles que se mueven entre diferentes géneros. Y eso la actriz británica lo sabe hacer más que bien.

Tras meterse en la piel de innumerables personajes, desde Elinor Dashwood en 'Sentido y sensibilidad' hasta 'La niñera mágica' o, más recientemente, la Baronesa Von Hellman, la actriz ha interpretado a una viuda que contrata a un joven acompañante para explorar lo que es un nuevo mundo para ella y que precisamente carecía en su matrimonio. Y sí, estamos hablando de sexo.

Debido a que esa es la trama central de 'Good Luck to You, Leo Grande', es lógico pensar que en esta cinta dirigida por Sophie Hyde hay momentos en los que aparecen desnudos y el suyo es uno de ellos. Porque Emma no se rinde ante nada y a sus 62 años protagoniza un desnudo frontal. En concreto, una escena en la que su personaje se pone delante de un espejo y deja que su bata caiga.

Sobre eso han girado gran parte de las entrevistas a las que ha sido sometida con el estreno de la película en el Festival de Sundance, donde Emma Thompson ha hablado claramente acerca de la imagen femenina en el cine. "Nada ha cambiado en las terribles peticiones que se hacen a las mujeres en el mundo real y en la actuación. Esta cosa de tener que ser delgada sigue siendo la misma que ha sido siempre, y en algunas cosas creo que es aún peor ahora", ha contado para Entertainment Weekly.

La intérprete ha insistido en que este momento ha sido "extremadamente desafiante porque no estamos acostumbrados a ver cuerpos al natural en la pantalla" y ha dudado acerca de las exigencias a que las mujeres tengan cuerpos perfectos. Por ello, ha valorado la solución con la que muchas han decidido cambiar sus cuerpos para poder seguir trabajando dentro de la industria.

Por ello, la ganadora del Oscar a Mejor actriz por 'Lo que queda de día' se ha preguntado cuál es el motivo por el que las actrices sucumben a la cirugía estética. "¿Por qué te harías eso a ti mismo? Simplemente, no lo entiendo", ha cuestionado, dejando caer que "envejecer es algo natural" y dando a entender que, para ella, este tipo de retoques son "una forma de psicosis colectiva", según ha declarado a The Warp.