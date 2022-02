La actriz reflexiona sobre todo lo que significa esa escena en la película, como actriz y mujer.

Clara Hernández

El desnudo que Emma Thompson, de 62 años, protagoniza en su última película, 'Good look to you, Leo Grande', donde interpreta a una mujer de 55 años determinada a vivir su primer orgasmo, ha sido uno de los protagonistas de la presentación en la Berlinale de dicho filme, que dirige Sophia Hyde.

El argumento del largometraje es curioso: la actriz interpreta a una profesora de religión ya jubilada y viuda que contrata a un profesional de 20 años llamado Leo que es terapeuta sexual (y que encarna Daryl McCormack) para intentar lograr una satisfacción sexual que nunca antes ha conseguido disfrutar.

Hay un momento en el que Emma Thompson permanece quieta, totalmente desnuda, mirándose al espejo, y esa es una de las escenas que han creado más expectación y preguntas. "Es lo más difícil que he tenido que hacer", ha comentado la actriz.

"Si me pongo delante de un espejo, siempre estoy haciendo algo o me giro a un lado... No puedo quedarme ahí parada. Por qué iba a hacer eso, es horroroso", ha indicado, antes de señalar que ese pensamiento es el propio problema. "A las mujeres nos han lavado el cerebro toda la vida para que odiemos nuestros cuerpos. Ese es el hecho. Y todo lo que nos rodea nos recuerda lo imperfectas que somos, y que todo está mal en nosotras", indicó antes de invitar a los asistentes que se miraran espejo desnudos "aceptándose" y no juzgando. "Es lo más duro que se puede hacer (...) No estamos acostumbrados a ver cuerpos en la pantalla que no han sido 'tratados'". "Estamos acostumbrados a ver solo cuerpos en la pantalla que han sido estrenados ,

"Para ustedes, los alemanes, la desnudez puede ser más normal. Pero los británicos tenemos que luchar contra nuestro puritanismo", continuó la actriz, entre risas, refiriéndose a esa secuencia que estuvo precedida de "19 días de trabajo físico muy intenso".

"Sophie preparó un ejercicio fantástico para nosotros. Dibujamos nuestros cuerpos en el suelo y tomamos notas sobre ellos, lo que nos gusta, lo que no, y lo que le pasa a mi cuerpo. Y luego nos quedamos desnudos todo el día para acostumbrarnos", ha explicado, "aprendimos a ser valientes antes de ponernos frente a la cámara".

"Me ha encantado este guion y me ha encantado su análisis de la experiencia femenina", subrayó ,"tenemos que contar estas historias y que salgan a la luz, y asegurarnos de que se hagan y no darlo por hecho".

También la directora de la película, Sophia Hyde, se ha referido a la misma escena. "Creo que fue una escena que le resultó difícil. Para cualquiera de nosotros, ponernos delante y mirarnos en un espejo sin juzgarnos y sin intentar cambiarnos es un todo un reto porque estamos empapados de una cultura en la que se nos enseña a odiarnos y a odiar nuestros cuerpos".

Ya hace unas semanas, Emma Thompson había utilizado la promoción de la película 'Good luck to you, Leo Grande' para dar su opinión sobre los retoques estéticos. "Son una forma de psicosis colectiva (...) ¿Por qué te harías eso a ti mismo?", señaló, antes de asegurar que "envejecer es natural" y nada ha cambiado "en las terribles peticiones que se hacen a las mujeres en el mundo real y en la actuación. Esta cosa de estar delgada sigue siendo la misma que ha sido siempre, y en algunas cosas creo que es aún peor ahora", opinó.