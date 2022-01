Con prospecto e indicaciones, Elena Molini vende libros para sanar el alma y ha convertido su experiencia en una novela que quiere ser un mensaje de esperanza para quienes aún no han encontrado su camino en la vida.

Paka Díaz | Woman.es

En la bella Florencia se encuentra una librería muy especial, la Piccola farmacia Letteraria, una de esas que tanto enamoran a los amantes de los libros. Pequeña, con las paredes azulonas y estanterías de madera cuajada de libros. Una vez traspasas su puerta, te sientes resguardada, protegida. No en vano, su propietaria, Elena Molini, charla con quienes la visitan para conocer su estado vital y, según sea este, ‘recetarles’ libros como si fueran medicamentos. Libros para curar el alma.

Elena Molini no siempre regentó esta librería de película. Durante años, trabajó en una cadena de venta de libros. Allí fue dónde comprendió el poder sanador de los libros y la necesidad que tenemos de ellos en muchos momentos de nuestra vida, solo que no sabemos muy bien a cuál recurrir en cada ocasión. A Molini, los clientes le pedían consejo constantemente. ¿Qué libro leer cuando estás triste, si te ha dejado tu pareja o cuando no le encuentras sentido a tu existencia?

“Trabajé durante años en una cadena de librerías y me di cuenta de cómo la gente pedía me consejo en función de sus estados emocionales. Para un momento de tristeza, para un corazón roto, para recuperar la confianza en sí mismos. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea”, explica Elena Molini. Por eso, junto a dos psicólogas, decidió montar la Piccola farmacia Letteraria. Las terapeutas, explica, “son dos personas muy cercanas a mí: una es mi hermana y otra es una amiga muy querida. Trabajar con ellas es como estar en familia, hablamos de todas las emociones y estados de ánimo que contienen los libros que hemos leído. A partir de ahí, empezamos con el análisis de contenido y decidimos dónde colocar el libro en las categorías que hemos creado.”

La idea era conseguir que en la Piccola farmacia Letteraria, los libros estuvieran al servicio de los lectores, ya que entendía a la perfección el cobijo que pueden ofrecer. “Como la música, el cine y el arte en general, los libros son un refugio para quien se acerca a ellos en busca de apoyo, de un amigo, de alguien que le eche una mano en un momento difícil. Para mí siempre ha sido así, los libros me han acompañado a lo largo de mi vida y los asocio a momentos y recuerdos maravillosos”, explica la librera.

La Pequeña Farmacia Literaria es una librería bastante atípica. “Las estanterías no están divididas según las categorías estándar de las librerías, sino que en cada una de ellas se pueden encontrar frases como: ‘No me siento apreciada’; ‘Quiero dejar de ocultar mis deseos más profundos’; ‘Quiero encontrar el valor para ser yo misma’, etcétera”, explica Molini. Caminar por su librería es una aventura. No tiene nada que ver con lo que hayas visto con anterioridad. En los tomos hay prospectos similares a los de las farmacias con instrucciones, sus efectos secundarios y las dosis recomendadas. “Tenemos un mapa con el que puedes hacer una pequeña búsqueda del tesoro y encontrar escondites donde, también según los estados de ánimo, hay folletos con recomendaciones de lectura de nuestras psicólogas”, cuenta.

De su experiencia a cargo de esta librería, Elena Molini ha escrito la novela ‘La pequeña farmacia literaria’ (Maeva), basada en su vida. La protagonista es la joven Blu, que vive con dos amigas y está montando una librería. La protagonista del libro, Blu, tiene mucho de ella, solo que, apunta, “es mi versión más romántica y despreocupada. En realidad, yo soy mucho más pragmática y cínica, pero por lo demás diría que nos parecemos mucho”. Elena Molini decidió escribir 'La pequeña farmacia literaria' como “un mensaje de esperanza a quienes aún no han encontrado su camino en la vida”. Lo hizo en un momento complicado de la suya, por eso comprende tan bien la oscuridad en los demás, los bajones, las tristezas que sentimos o los errores que cometemos.

“Mi experiencia me ha enseñado que no debemos perder la esperanza. La gente me dice que se siente mayor para empezar de nuevo. Yo digo que esto no se acaba hasta que nos rendimos. A menudo sucede que probamos diferentes experiencias, fracasamos y luego creemos que no tenemos éxito porque somos inadecuados e incapaces. En realidad, hay un camino para todos, no debemos rendirnos hasta encontrar lo que nos hace felices en la vida”, explica la autora, que recuerda que siempre quedan la esperanza… y los libros.

¿Qué libro recomiendas si…?

Le pedimos a Elena Molini que, como hace en su librería, nos recomiende libros que nos puedan ayudar a sentirnos mejor.

Si tienes baja autoestima: Ganadora de, entre otros, dos de los premios más prestigiosos de Estados Unido, el Pulitzer y el National Book Award, y primera mujer en llevarse el PEN/Faulkner Award, en 'Atando cabos' (Tusquets), Annie Proulx firma una novela mágica sobre un hombre que se marcha destrozado a Terranova para sobreponerse de una tragedia. El sentido del humor, bastante negro, de la autora es otro de los alicientes de este libro perfecto para soñar con reiventarte y quererte más.

Si sufres de ansiedad o depresión: Con solo 24 años, Matt Haig tuvo una depresión severa. Para comprender qué le pasaba escribió ‘Razones para seguir viviendo’ (Seix Barral), la historia real de cómo la superó y aprendió a vivir, en gran parte gracias a la literatura. Quizá uno de los mejores libros que se han escrito sobre esta enfermedad.

Si te han roto el corazón: 'La princesa que creía en los cuentos de hadas', de Marcia Grad Powers (Ediciones Obelisco). Fábula sobre una joven que crece soñando con el príncipe azul que la salvará, pero en el camino descubre los príncipes no siempre son encantadores y pueden acabar en relaciones tóxicas. Por eso es mucho mejor encontrarte a ti misma y liberarte de estereotipos para así amar en igualdad.

Si no consigues creer en ti y te sientes una ‘impostora’: La autora italiana recomienda ‘'El pequeño saboteador que llevamos dentro’, de Michaela Muthing, pero al no estar publicado en castellano, nuestra sugerencia es ‘El síndrome de la impostora’, de Élisabeth Cadoche y Anne Montarlot (Ed. Península), ameno libro que cuenta cómo mujeres líderes y muy conocidas también se han sentido ‘impostoras’, y da las herramientas necesarias para conseguir creer en ti misma.

Si necesitas ánimos: Molini recomienda ‘Navigate your stars’, de Jesmyne Ward, el conmovedor discurso de la escritora ganadora en dos ocasiones del National Book Award, en el que habla del valor del trabajo arduo y la importancia del respeto y de ser tenaz ante las dificultades. Pero, como no está publicado en castellano, te proponemos ‘Libera tu magia: Una vida creativa más allá del miedo’, de Elizabeth Gilbert, autora del superventas ‘Come, reza, ama’, que en esta ocasión escribe un auténtico manual para apreciar la vida sin ser el típico libro de autoayuda, sino pura inspiración vital con el que despertar tu creatividad.