Domee Shi, directora de 'Red', ficha como vicepresidenta creativa de Pixar

Se encargará de guiar y aconsejar a los cineastas en nuevas películas

Noelia Murillo

Hace apenas un mes, la realizadora chinocanadiense Domee Shi contaba para Woman que su nuevo trabajo, 'Red', estaba claramente inspirada en su propia autobiografía y en su proceso de desarrollo natural de la infancia al temido momento de la adolescencia, un momento clave donde se desarrolla gran parte de la personalidad y que supone para todos los niños casi convertidos en adultos una de las etapas más cambiantes de su vida.

Entonces, Shi, la primera mujer en dirigir una cinta de Pixar, no sabía que el personaje principal de su película, Meilin Lee, se iba a convertir en una especie de amuleto de la suerte para dar otro paso hacia adelante en su carrera profesional. Y es que la realizadora, que ya recibió un Oscar en 2019 por un cortometraje, 'Bao', ahora se ha convertido en vicepresidenta creativa del estudio, después de que su película se convirtiera en el mejor estreno de la historia de Disney +.

Ese éxito tiene un precio y, a pesar de que son muy pocas, por no decir nulas, las ocasiones en que las mujeres pueden disfrutar de ello a pesar del momento de la historia en el que nos encontramos, este se ha materializado en el estreno de dos de las creadoras de esta historia en puestos de liderazgo. Por un lado, la directora de la cinta y, por otro, la productora de la misma, Lindsey Collins.

Por su parte, Shi se ha convertido en vicepresidenta creativa de Pixar, de modo que se ha unido al equipo de Pixar Braintrust, una especie de consejo directivo donde se realizan los denominados 'brainstorming' o lluvias de ideas para desarrollar las películas, así como guiar y aconsejar a los directores en relación a sus producciones, según ha informado Variety.

Gracias a este rol, formará parte del equipo ya formado por Andrew Stanton ('Buscando a Nemo', 'WALL-E'), Peter Sohn (animador de 'Brave', 'Up' y 'Ratatouille', entre otras) y Dan Scanlon (director y guionista de 'Monsters University'). Conviene mencionar que la carrera de Shi despegó con películas como 'Inside Out', 'The Good Dinosaur', 'Los Increíbles 2' y 'Toy Story 4'.

Mientras, Collins ha sido nombrada como nueva vicepresidenta senior de desarrollo y se encargará de liderar grupos de directores y guionistas del estudio para trasladar al presidente de Pixar, Jim Morris, algunas de las mejores ideas de estos proyectos. También se unirá al equipo de profesionales que apoya al director creativo de Pixar, Pete Docter, para guiar la dirección creativa del estudio.

La trayectoria de esta cineasta también incluye producciones de gran éxito, como 'WALL-E' y 'Buscando a Dory'. Además, en este último caso, fue vicepresidenta de desarrollo y formó parte de SparkShorts, un programa que Pixar inició en 2019 para que el personal del estudio trabajara en proyectos personales y probara nuevos flujos de trabajo.