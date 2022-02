Sus compañeras en la final del Benidorm Fest y rostros conocidos, como Ana Milán o Blas Cantó, nos han dado una lección.

La polémica en torno a los resultados del Benidorm Fest, donde Chanel se alzó ganadora por encima de las otras dos favoritas, Rigoberta Bandini y Tanxugueiras, continúa echando chispas en las redes. La virulencia de algunos comentarios ha hecho, incluso, que la nueva representante de España en Eurovisión haya decidido borrar su perfil en Twitter por "todo el 'hate'" que ha recibido, con el fin de salvaguardar su "salud mental".

Y en todo este caos, ha sido el apoyo que han mostrado sus compañeras en la final y otros artistas y rostros conocidos los que están llamando a la cordura y, sobre todo, a la solidaridad.

"Cuidado con lo de alabar a una mujer machacando a otra. Por ahí no es", es el comentario que la actriz y presentadora Ana Milán ha dejado en las redes generando una reflexión y recordando que el hecho de que Rigoberta Bandini o Tanxugueiras no hayan logrado el pase a Turín no es culpa de Chanel Terrero, la cantante a quien el voto del jurado profesional (55 puntos) junto con el voto popular (25) y el demoscópico (30) precipitaron a lo más alto y que, por su nueva condición de ganadora, ha tenido que afrontar duras críticas y mensajes ofensivos que cuestionaban su trabajo.

También Tanxugueiras y Roberta Bandini, las 'supuestas perjudicadas' por lo que algunos usuarios han denominado #tongazo, han mostrado su apoyo cerrado a Chanel.

"Un abrazo enorme y un bico y todo nuestro apoyo a Chanel. Estamos a tope con ella. Para lo que necesite, aquí estamos. Es una artistaza como la copa de un pino, una gran profesional y lo que pasó (su victoria) se lo tiene merecido porque el show que presentó tiene mucho, mucho detrás y aquí estamos las Tanxugueiras (...) para apoyarla hasta la muerte", ha indicado la banda gallega, que también se ha convertido en diana de algunas críticas por su saludo diverso, con un 'todes', en un vídeo ("Todas, todos, todes somos ganadores", han dicho).

Por su parte, Rigoberta Bandini, aunque admitió que durante un tiempo incluso ella creyó que su destino era Turín, también ha querido mandar "toda su fuerza" a Chanel.

"Te agarramos del brazo tal y como hacíamos en nuestra canción, hermana. Lo vas a petar", le dedicaba.

"Construyamos un mundo en el que nos alegremos de las victorias de los otros", ha escrito Blas Cantó, excandidato eurovisivo.

Asimismo, Beatriz Luengo se ha revuelto contra "la intolerancia" y contra quienes han infravalorado el proyecto de Chanel por su pasión por las otras candidatas

"Estudié en la misma formación que Chanel, que es la Royal Academy of Dance. Conozco las dificultades que conlleva su propuesta porque una cosa es cantar, otra es bailar y otra es hacerlo a la vez sin playback y sin desafinar", afirma, describiéndola como una "actriz 360º", porque también ha trabajado en el teatro.

"Que Chanel no representa a nadie, me niego a que se diga abiertamente y nadie saque el historial de esfuerzo de esta luchadora. Me niego a ver tanto odio y tan poca solidaridad con una chica que no eligió el sistema de votos", concluye Beatriz Luengo en otro mensaje que nos ha llegado muy, muy dentro.

"Impresentable el acoso en redes", ha opinado la periodista Ana Pastor tras compartir un vídeo en el que se ve a Chanel emocionada, a punto de las lágrimas, agradeciendo el compañerismo de las aspirantes a Eurovisión como Rigoberta Bandini. "Ha habido buen rollo entre nosotras siempre y ha sido maravilloso. Que lo diga en público da ejemplo de que se pueden hacer las cosas con cariño, con amor y con compañerismo (...) Y ahora que vayamos todos unidos a una a Turín".

Ana Pastor, además, ha subrayado una realidad: siempre ha habido polémica por la elección de los candidatos eurovisivos.

