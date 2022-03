"¿En serio los tripulantes hombres caminarán con mocasines planos y mientras nosotras tendermos que destrozarnos los pies", indica la reivindicación

Clara Hernández

"¡No soy la Barbie Azafata! Iberia: NO nos obliguéis a llevar tacones. ¡Dejadnos elegir!". Con este grito de guerra, una petición en la plataforma Change.org, auspiciada por María Fernández, una azafata de vuelo con tres décadas de experiencia a sus espaldas, ha reunido en apenas una semana decenas de miles de apoyos. Y el número (y los comentarios de sus compañeras) va en aumento.

El texto que acompaña la petición explica muy bien en qué consiste esta demanda: "Llevo 30 años siendo azafata y no me lo puedo creer: Iberia ha presentado su nuevas normas de uniforme y será sexista OTRA VEZ. En la presentación de los nuevos uniformes presumieron de ser modernos. Mostraron que las tripulantes de cabina de pasaje por fin podremos llevar zapatos planos (zapatillas). Lo que no dijeron es que solo podremos ponérnoslos desde el momento del despegue y hasta el aterrizaje. Pero NO durante los saludos a los pasajeros, ni en los controles de equipaje, ni en los embarques, ni peor: en los larguísimos caminos recorriendo km en los aeropuertos… ahí no. Ahí SEGUIREMOS OBLIGADAS A LLEVAR TACONES", indica.

La petición en Change.org destaca, además, la diferencia que hay entre la vestimenta que han de utilizar los hombres y la de las mujeres: "¿En serio los tripulantes de cabina de vuelo hombres caminarán con unos mocasines planos mientras que nosotras tendremos que destrozarnos los pies? Los zapatos de salón de la foto es lo más bajo que nos van a permitir… (la otra opción que tenemos son unos tacones bastante más altos que esos). Estamos en 2022. Basta de sexismo", indica a la vez que comparte una imagen en la que se compara un zapato totalmente plano, tipo mocasín, con los zapatos de salón 'oficiales', en color oscuro y con un tacón medio-bajo (pero tacón, al fin y al cabo).

Al parecer, los nuevos uniformes y su normativa entrarán en vigor el próximo 1 de junio. Todo ello si no prospera esta iniciativa que ha tenido un gran eco en las redes mientras solicita que la compañía aérea permite a sus empleadas elegir entre calzado plano y calzado con tacón.

"Tenemos derecho a elegir ir planas, como nuestros compañeros hombres. Vamos a decirle a las empresas que de nada sirve felicitar a sus empleadas el 8 de marzo mientras ponen en marcha normativas que nos discriminan por ser mujeres", continúa el texto, que recuerda que hay sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia que han concluido que obligar a las trabajadoras mujeres a llevar uniformes distintos a los de los hombres de su misma categoría y actividad "carece de justificación objetiva y resulta contraria al principio de no discriminación por razón de sexo".

La petición concluye manifestando el respeto, también, por las compañeras que se sienten "cómodas con los tacones". Y ha inspirado comentarios de mujeres de su profesión que refrendan el escrito. "Tantas horas de pie o caminando son insufribles para muchas de nosotras", "En el aeropuerto de Madrid andamos de media 6-8 kilómetros diarios o pasamos más de 2-3 horas seguidas de pie. Esto además del duro suelo del aeropuerto hace insufrible llevar tacones", señalan mientras algunos usuarios aseguran que les importa muy poco si las azafatas que les atienden en un vuelo llevan tacones o no, y reclaman que las trabajadoras puedan utilizar un uniforme y un calzado que les permita desempeñar las funciones laborales "con seguridad y comodidad".

En los últimos tiempos, también el mundo del deporte femenino ha registrado reivindicaciones que hacen alusión a sus uniformes. Así, por ejemplo, las protestas de las jugadores de la selección noruega de balonmano playa han logrado ser escuchadas y las deportistas no tendrán que vestir con bikini en los encuentros, una indumentaria que muchas jugadores consideraban "sexista".

Asimismo, en el verano del año pasado las gimnastas olímpicas alemanas se rebelaron en la inauguración de los Juego Olímpicos de Tokio y lucieron monos elásticos que cubrían las piernas en lugar del esperado modelo tipo bañador.

Mira además: