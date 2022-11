Ángela Cervantes: "He hecho mucha terapia para creerme actriz, no tengo plan B"

Esta historia sobre fortaleza, valentía, superación pero también sobre incomunicación, miedo y abandono es un regalo, una excusa para disfrutar primero y reflexionar después. Ángela era una de las pocas actrices profesionales que afrontó esta nueva aventura: Carla Quílez, la protagonista -que encarna a su hija-, fue descubierta en Instagram y las demás madres adolescentes hacen de ellas mismas. ¿El resultado? Una obra redonda, intimista, que se disfruta y hace pensar a partes iguales.

¿Ángela, esta película ha superado tus expectativas?

La primera vez que la vi estaba muy nerviosa, porque el rodaje fue tan intenso, tan bonito... que me dejó un recuerdo tan emocional que temía que se contaminara con el resultado. También estaban presentes las otras actrices, las madres adolescentes, pero enseguida vi que conectaban con la película y se sentían identificadas. Y fue un alivio. La segunda vez que la vi, ya más tranquila, pensé: Pilar es un genio y ha hecho una genialidad.

¿Conocías a Pilar Palomero, la directora, antes de hacer esta película?

Había visto 'Las niñas' y, cuando me presenté al casting de 'La maternal', me curré mucho la prueba para estar a la altura. Quería trabajar con ella.

¿Éste ha sido tu mejor papel?

El más intenso y el que me ha requerido más trabajo de preparación, para informarme de lo que estaba contando, sin duda. Lo del mejor... lo tendrán que decir los demás. Tengo la sensación de que acabo de empezar mi carrera, así que no puedo comparar con muchos personajes.

¿Te identificas en algo con Penélope, tu personaje, esa mujer fuerte, digna, luchadora, madre soltera...?

Creo que nos parecemos mucho: me atrevería a decir que somos la misma persona, pero que la vida nos ha puesto en situaciones muy diferentes y en entornos completamente distintos. Pero si yo me hubiera criado como ella, sería la misma. Las dos tenemos esa fuerza, pero a la vez somos muy vulnerables, tenemos esa sensibilidad.

¿Por qué no le plantea el aborto a su hija, si sabe lo complicado que es ser madre adolescente, algo por lo que ya pasó su madre y su abuela?

Porque el embarazo ya está muy avanzado, cuando se entera Carla ya está de cinco meses. Es lo que le pasa a muchas jóvenes que, al no tener una buena educación sexual, no se dan cuenta de las consecuencias y no identifican que están en estado hasta casi al final del embarazo. Y se ven obligadas a ser madres. Ese es el gran drama de la película.

Es decir, que seguimos sin hablar de esto en los colegios y los institutos: la sexualidad continúa como asignatura pendiente...

Es uno de los debates que plantea la película: ¿qué estamos haciendo como sociedad en torno a la educación sexual? Y más allá de lo que puedan hacer las instituciones o las escuelas, creo que es responsabilidad de todos, no son problemas individuales.

Tu hija en 'La maternal' es una adolescente rebelde que explora límites, ¿tú también fuiste así a su edad?

Tampoco te diré que tuve una adolescencia muy complicada, pero no pasé desapercibida en mi casa (risas). La recuerdo como una época de tensión, con la distancia veo que estaba perdida, me dejaba llevar por la corriente y, aunque me duró poco, está bien tener gente a tu alrededor que te acompañe para no perderte. Ahora, con mi madre, tengo una relación estupenda, muy cercana, vivimos al lado... con toda mi familia, somos una piña. Ella en concreto, durante el rodaje de esta película, fue mi pilar, porque había muchos días que salía tocada por el dolor y necesitaba llamarla y hablar con ella para despegarme del personaje.

/ BTEAM

Para hablar de cine, nadie como Álvaro Cervantes, tu hermano mayor, que ha sido candidato dos veces al Goya y ganó una Biznaga en Málaga...

Estamos muy unidos... y creo que la profesión ha hecho que lo hiciéramos aún más. Siempre me ha ayudado, también en la adolescencia (risas).

¿Lo has tenido más difícil en tu carrera por el hecho de ser mujer? Que si el físico, que si las opiniones... debe de ser duro ser actriz ahora con las redes sociales...

Cuando miro atrás, me encuentro en un lugar privilegiado... no me atrevo a decir que ha sido duro para mí, aunque hay muchos factores que, como mujer, te pueden condicionar un poco más. Sí que he tenido que trabajar mucho para llegar hasta aquí y, a nivel personal, he hecho mucha terapia y continúo haciéndola, porque me ha ayudado mucho como actriz a tener autoestima y confianza, a plantarme fuerte para saber que ésta es mi vida... es no tengo plan B. Es lo que quiero hacer toda mi vida e iré a por ello siempre.

Así que la criminología -estudió hasta 4º- no la vas a retomar, ¿verdad?

No creo (risas). Intentaré interpretar algún personaje, para quitarme el gusanillo...

¿Qué proyectos tienes para 2023?