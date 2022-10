Alexia Putellas, ganadora por segundo año consecutivo del Balón de Oro

La joven de 28 años se convierte, por segundo año consecutivo, en la ganadora del Balón de Oro 2022.

Irene Díaz

La deportista por segundo año consecutivo se convierte en la mejor futbolista. Alexia Putellas, la joven de 28 años nacida en Mollet del Vallès, ha sido elegida para coronarse con el máximo título en la categoría femenina.

La 66º edición del Balón de Oro tiene una clara protagonista. Era favorita y se convierte en vencedora. Ella es Alexia Putellas y, por segundo año consecutivo, alcanza el máximo reconocimiento en el mundo del fútbol.

Este lunes 17 de octubre, el Teatro del Châtelet de París, ha reunido a personalidades del fútbol masculino y femenino y ha reconocido a través de este galardón al mejor jugador de la temporada pasada por su esfuerzo, trabajo y éxito. Una ceremonia que ha estado marcada por el reconocimiento a Alexia Putellas, que está haciendo historia en el deporte español, por ser la mejor jugadora de la UEFA por segundo año consecutivo, y volver a alcanzar el cielo al ser premiada con el Balón de Oro 2022 a mejor jugadora de la temporada, por segundo año consecutivo.

Emocionada exponía: "Estoy muy feliz de estar aquí, muy contenta. Cuando gané el primero el año pasado me propuse yo misma intentar mejorar para ponerme al servicio de mi equipo y, por supuesto, verlo recompensado de esta manera me enorgullece. Sin duda, sin mis compañeras esto no sería posible, no estaría aquí. Algunas de mis compañeras presentes hoy aquí, otras en Barcelona. Las aprecio muchísimo, es un privilegio ser su compañera".

Por supuesto, no desaprovechó la oportunidad para mostrar todos sus agradecimientos : "Agradecer al cuerpo técnico y al entrenador, al club, al presidente y la junta directiva, a todas las personas que trabajan en el club... Es un privilegio jugar en el Barça. Todo el mundo sabe que soy culé y con todo lo que viví el año pasado, con los partidos en el Camp Nou, muchas gracias a la afición por confiar en mí. Cuando me rompí la rodilla creía que esto no iba a ser posible porque iba a primar lo más reciente. Enhorabuena a las compañeras inglesas que están aquí y también a su federación porque son un ejemplo con su apuesta por el fútbol femenino. Para finalizar espero que la próxima vez que tenga que hablar sea en el campo. Espero que nos veamos pronto ahí".

Alexia Putellas lleva casi toda su carrera deportiva en el F.C. Barcelona, club por el que fichó en julio de 2012, hace una década, después de formarse en su cantera siendo una niña y tras pasar una temporada en el RCD Espanyol, el otro gran club de fútbol de la ciudad de Barcelona, donde dio sus primeros pasos como profesional, y otra temporada en el Levante, equipo de la ciudad de Valencia.

Actualmente, es un icono del Barcelona y una de sus grandes embajadores de la institución dentro de los jugadores en activo que tiene el club culé. ¡Enhorabuena, campeona!