Delphine Donné: “La adaptabilidad y la flexibilidad nos permiten trabajar de manera más inteligente”

-Uno de los mayores desafíos que he enfrentado ha sido la impaciencia. Por eso creo que la perseverancia es mucho más importante. Los retos no aparecen cuando todo va bien o cuando trabajas en un proyecto que fluye, sino en esos momentos en los que sientes que te estancas, cuando todo parece monótono y sientes que ya no estás aprendiendo o creciendo. Es en esos momentos de estancamiento donde surge la incertidumbre: no sabes qué dirección tomar o cómo continuar, lo que puede generar ansiedad e impaciencia. En esos momentos, es clave dar un paso atrás y reflexionar. Debes aprovechar ese tiempo para reconectar con lo que te motiva o entusiasma y pensar en cuál debería ser el siguiente paso. A veces, ese camino no es ascender directamente, sino explorar nuevas áreas que te ofrezcan herramientas diferentes, que amplíen tu conocimiento y habilidades. El crecimiento no siempre es vertical, y es importante estar dispuesta a salir de tu zona de ‘confort’ y probar cosas nuevas. Con el tiempo, esa exploración puede ayudarte a retomar el rumbo y continuar creciendo en tu carrera.