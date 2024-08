La mamá Teresa Portela y cómo se ha convertido en historia viva (y ejemplo) del deporte español

Teresa comenzó su relación con la piragua como un plan del verano de 1991. Y lo que inició siendo una excusa para entretenerse hasta que comenzara 5º de EGB, ha terminado siendo su filosofía de vida. “Cuando echo la vista atrás jamás hubiera pensado lo que he conseguido… si me lo dicen a los 9 años lo que he logrado, me hubiera dicho… “ni de coña””.