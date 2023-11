El doble desafío de ser mujer y emprendedora

“Hoy, 19 de noviembre, me gustaría dirigirme a todas las mujeres que están detrás de una idea de negocio, e insistir en ese mensaje que llama a no desistir. No conozco un solo emprendedor de éxito que no haya experimentado en algún punto de su carrera lo que es el fracaso. Y es que no ganar conlleva un aprendizaje muy importante y es el mismo que implica ganar: mañana hay que seguir trabajando”, concluye el concejal madrileño.