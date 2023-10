Teresa Portela: “Si con mi ejemplo ayudo a niñas a cumplir su sueño, estaría feliz y encantada”

A lo largo de mi carrera deportiva siento que siempre han sido retos. Hasta 2009, estuve con el equipo nacional en competiciones de equipo, en 2010 me centré en barco individual hasta el 2022. Ese año, la prueba en la que gané la medalla en 2021 de K1 200 metros, dejó de ser olímpica y he tenido que reinventarme. Ahora he vuelto a barco de equipo y a intentar recordar todo lo que ya había trabajado entre hace 15 o 20 años. Pero esto hace que no caiga en la monotonía y tenga una ilusión nueva.