'Walk of shame', el corto sobre soledad y duelo que nos ha enamorado de Sundance y en el que colabora una española

Por su parte, la franco-española Naiara Appaix-Castro, que ha trabajado como productora asociada y en la parte de desarrollo del guion y en la preproducción de 'The walk of shame', habla de una labor que denota su mezcla cultural. "Mi trabajo me refleja. Siempre parecerá que tiene un toque español si es un proyecto americano, o americano si es uno español. Pero cuando se habla del cine, que es un medio totalmente colectivo, a veces no entran los toques personales de forma tan explícita. Mis varias identidades, ya que soy francesa también de la parte de mi padre, española por parte de madre, se han trasformado en una sola persona o entidad. A veces soy más española que francesa o americana, pero todo depende de mi alrededor, y eso se podría ver, yo creo, en el trabajo que produzco", explica.