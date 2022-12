Vuelve 'Wilow', 35 años después

Dempsey: Sí, yo tampoco había visto la película antes de formar parte del proyecto. Pregunté un montón de veces, investigué mucho y me encantó, y como alguien que no la había visto, al leer los guiones me quedé súper cautivado. Me dije, sí, hay gente a la que le encanta 'Willow' y hay otra gente que no sabe nada de ella y que podría verla y engancharse. Cuando leí el guion por primera vez, estaba al borde de mi asiento, impaciente. Es tan increíble, está locamente bien escrito...