Vuelve a sentirte tú misma

La influencer Loreto Gordo ha encontrado en PronoKal® la ayuda y los recursos necesarios para perder peso de forma eficaz y mantener los resultados a largo plazo.

Woman.es para Pronokal®

“Después de dar a luz a mi tercera hija perdí solo 4kg de los 12kg que cogí durante el embarazo. Cuatro meses después, seguía pesando lo mismo y decidí ponerme a dieta por mi cuenta, pero tiré la toalla a las dos semanas y me auto convencí de que ya iría perdiendo kilos con el trajín del curso. Pero lo cierto es que pasaron 7 meses y seguía pesando lo mismo… Estaba totalmente atascada en ese peso y no veía forma de salir de ahí”, explica Loreto Gordo, bloguera y fundadora de Made in Style.

La situación le estaba afectando a nivel emocional hasta que un día su marido le habló del método PronoKal®. Este método te permite quemar la grasa que no necesitas de forma rápida, respetando tu masa muscular y con mucha energía desde el primer día. “A día de hoy he perdido 12 kilos. Me deshice de 11 kilos en 2 meses y medio (abril y mayo) y en junio ya empecé con la fase de mantenimiento”, nos revela Loreto.

Buena alimentación y ejercicio

PronoKal® es un método basado en un protocolo específico de dieta cetogénica baja en grasas, que ofrece una pérdida de peso saludable con la supervisión constante de un equipo de expertos. Esto hace posible que puedas adoptar buenos hábitos de alimentación con el fin de mantenerlos toda tu vida. Para Loreto, contar con el apoyo de la doctora, Ana Beltrán, ha sido clave en el proceso. “He tenido consultas presenciales y por teléfono, cada 15 días aproximadamente, para saber cómo iba con la dieta, con el ejercicio, con el peso... Es un gusto que estén tan pendientes de ti”. Además de una buena alimentación, Loreto se apuntó al gimnasio cuando empezó con la dieta. “Ha sido un cambio total en mi estilo de vida”, destaca.

¡Adiós al efecto rebote!

Una de las cosas que más nos preocupan a la hora de empezar una dieta es el temido efecto rebote. “Es algo normal si las personas no mantienen los hábitos saludables: hacer ejercicio, los alimentos no procesados... En mi caso comemos muy sano, evitamos los ultraprocesados, el azúcar, cocinamos con muy poca sal y tomamos muchas verduras”.

No solo eso, durante las vacaciones, la influencer ha estado mes y medio viajando mientras estaba en los pasos de adaptación metabólica 4 y 5 y ha podido darse algún capricho y tomar algún helado o salir a comer algún día fuera de casa, reconoce que en general ha comido bastante bien. “Mi vida ha cambiado mucho, sobre todo porque a nivel emocional soy otra o, mejor dicho: ¡Vuelvo a ser yo!”.