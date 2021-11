Un viaje sensorial único a través del mar

Si algo hemos aprendido estos último meses, es que tenemos que saborear cada minuto, vivir cada instante... Disfrutar de un crucero es mucho más que amanecer con todo el horizonte para ti.

“Pasar una par de horas viendo cómo las nubes se forman y se deshacen, cómo el azul del cielo se transforma en rosa, luego en malva y después en carmín, cómo las olas llenas de sol huyen cargadas de monotonía, se convierte en la cosa más natural del mundo… Todo resbala sobre los sentidos sin dejar rastro. Es como un estado de licuefacción del pensamiento, en el cual lo más sólido es la luz, el color, el aire, el viento”. Josep Pla, maestro de la escritura clara y precisa, describe sin artificios lo que se siente al navegar. Una sensación de libertad que nos permite ver nuestra realidad desde otra perspectiva.

Si algo hemos aprendido estos último meses, es que tenemos que saborear cada minuto, vivir cada instante.. y está claro que disfrutar de un crucero es mucho más que amanecer con todo el horizonte para ti. Estamos más necesitados que nunca de sentir, vibrar, explorar y, conocedores de nuestras "nuevas" necesidades, la compañía Costa Cruceros ha adaptado sus experiencias tanto a bordo como en tierra para que nuestras sensaciones sean especiales. Sus viajes organizados ahora nos permiten visitar joyas ocultas y rutas poco frecuentadas como pequeños pueblos locales o playas poco turísticas, mientras que a bordo, tenemos la oportunidad de vivir una experiencia gastronómica única, con 16 estrellas Michelin en nuestra mesa.

La línea de cruceros italiana nos alimenta también el alma con la exposición en su buque insignia Costa Smeralda, de un museo con piezas limitadas de diseño italiano. La Colección de CoDe ofrece en 400 m2 objetos de moda, decoración, transporte (entre las que figuran la mítica Lambretta y la icónica Vespa) y complementos como las icónicas cafeteras italianas que bien merecen una visita pausada. Al museo se llega a través de un espectacular túnel de acero, con anillos abiertos que ofrecen una visión singular de los espacios de la exposición. ¡Un museo que rinde homenaje al diseño italiano sobre el mar!

Para los que quieren continuar la visita cultural en tierra, la nueva oferta propone originales y exclusivas excursiones como un día para conocer la obra de Salvador Dalí, en Figueres y su casa de Port Lligat; un paseo en catamarán en Saontirini para admirar la fuente termal de Palea Kamen o snorkel bajo el castillo de Agios Nikolaos en Oia; una enriquecedora visita a Taormina en Sicilia o un viaje al medievo en miniatura, en las localidades de Noli o Finalborgo. Se trata de visitas pausadas, sin colas, en las que los nuevos itinerarios de la flota han sido diseñados para ajustar las escalas más largas en los puertos. ¡Una delicia!

Una experiencia gastronómica única

A bordo, la experiencia se vuelve sublime gracias a la nueva oferta gastronómica que reúne a 16 estrellas Michelín. Costa ha recurrido a la guía experta de tres de los mejores chefs del mundo: Bruno Barbieri (7 estrellas Michelín), Hélène Darroze (5 estrellas ) y nuestro explorador del mar Ángel León, creador de Aponiente (4 estrellas). Este excepcional trío ha reinterpretado las recetas locales de cada uno de los lugares que visitan los barcos. El resultado es un auténtico "viaje dentro del viaje", en el que los destinos se adelantan a través de la comida a través del Plato de Destino.

Para disfrutar al máximo de este viaje de sabores, los huéspedes pueden vivir nuevas experiencias en el restaurante Archipiélago con tres menús a elegir, uno de cada chef, que cuentan un descubrimiento gastronómico. La magnífica propuesta de Ángel León es pan hinchado de plancton, mantequilla de plancton y el exquisito jamón marino, una delicia para el paladar. La carta continua con crema de erizo de mar, yemas de erizo de mar aliñadas, holandesa de plancton y crème fraîche de cítricos; así como raviolis de calamar rellenos de guiso de calamar, caldo de calamar y patata, y su espectacular arroz cremoso de sepia, plancton hidratado y arroz inflado, uno de los platos marinos más sabrosos que se pueden degustar. Para finalizar, el chef nos propone un delicioso postre de nata montada de galleta, espuma de leche fresca y cacao.

La propuesta de la chef Hélène Darroze se basa en pulpo asado con especias griegas, langosta azul cocida a baja temperatura con mantequilla de marisco y el hojaldre crujiente con mantequilla de café.

Por su parte, Bruno Barbieri ha creado un menú con calabacín alla scapece con ajo y menta; gramigna con berenjena estofada, aceite de orégano; ensalada de bogavante con melocotones agrios, chuletas de cordero a la barbacoa, ristretto de leche caramelizada en salsa quemada con frambuesa, menta y ensalada balsámica

La gran estrella del mar, Ángel León

Ángel León, chef español con 4 estrellas Michelin y Premio Michelin a la Sostenibilidad en 2019 es el auténtico "Chef del Mar". León es un innovador con un sinfín de ideas y un artista único. "Hemos preparado un viaje en el que la gente se adelanta a los lugares de destino como preludio a una forma de vida, de una cultura y para mí, como cocinero, ha sido muy enriquecedor haber hecho el trabajo previo de investigación, conocer los lugares de destino, hablar con cocineros y pescadores de otros países... un trabajo de cuatro meses con todo mi equipo", comenta León sobre su experiencia con Costa. "Vivo en un molino aislado con 70 personas para dar de comer a 30 clientes, de ahí que esta experiencia de que nuestra cocina pueda llegar a más gente es increíble. Siendo Aponiente estábamos predestinados a que nuestra cocina acabaría viajando", añade. Ha sido un trabajo en equipo, viendo las realidades y sabiéndolas implementar, nos hemos metido aquí como uno más nos ha dado tiempo la pandemia para cerrar esta colaboración al milímetro...".

Para León, lo bonito de la gastronomía es que "hay un momento para un café, para un venta y para probar algo como lo nuestro, para lo que no has probado". "He juntado las dos cosas que más me gustan en la vida, la cocina y el mar. Y si tuviera que elegir, elegiría el mar", comenta León lleno de entusiasmo quien nos confiesa Aponiente durará hasta el día que perdura para seguir descubriendo cosas del mar.

La experiencia en Costa Smeralda es el mejor regalo para los sentidos.