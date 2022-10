Regent Seven Seas prepara la llegada de su nuevo barco de lujo "Seven Seas Grandeur"

La inauguración está prevista para finales de 2023 y la compañía propondrá uno de los viajes más demandados, de Barcelona a Nueva York.

Tamara Conde

En el año 1992, la compañía de cruceros Regent Seven Cruises nacía con la intención de convertirse en una naviera de lujo y ser conocida mundialmente. Treinta años después y tras conseguir ser una de las empresas líder en su segmento, Regent Seven Cruises se prepara para la llegada de su nuevo barco, 'Seven Seas Grandeur' con el fin de seguir liderando los cruceros de lujo.

La inauguración de este barco está prevista para finales del año 2023, y la travesía que se propone es una de las más demandadas de los últimos tiempos: Barcelona-Nueva York. Una travesía que tendrá lugar ya en 2024 y que contará con un itinerario de 16 noches a bordo del 'Seven Seas Grandeur'. Los huéspedes tendrán la exclusiva oportunidad de disfrutar de una gastronomía con toques franceses y sabores de diferentes culturas, así como una decoración única y un servicio exquisito.

El buque está en pleno proceso de construcción y cuenta con una capacidad para 732 personas. 'Seven Seas Grandeur' se inspira en el pasado y se reinventa de cara al futuro para ofrecer espacios renovados, entornos muy cuidados y una cocina exclusiva para que, con todo esto, el huésped viva una experiencia excepcional desde el primer momento que sube a bordo.

En cuanto a las 'suites', la compañía innova con 15 categorías diferentes. La suite Regent es la más grande (412 metros cuadrados) y costosa del mercado actual y en ella se pueden hospedar hasta 6 personas. Incluye, además, un dormitorio independiente y un comedor privado con espacio para 12 comensales, además de una terraza de 100 metros cuadrados.

En cuanto a la gastronomía, el restaurante principal Chartreuse seguirá ofreciendo delicias culinarias de la cocina francesa y, sus otros restaurantes (Compass Rose, Prime 7, Sette Mari) contarán con propuestas italianas y hasta clases impartidas en los propios establecimientos. Además, 'Regent Seven Seas Cruises' cuenta con un nuevo menú con el que demuestra la continua mejoría e innovación por parte de la compañía para estar a la altura de los gustos y preferencias de los huéspedes.

Además de Nueva York, este nuevo proyecto abarca otros destinos repartidos por todo el mundo, incluyendo 160 salidas con 130 estancias en las ciudades con escalas inaugurales.

La compañía se ha encargado de realizar estudios internos a sus clientes para comprobar cuáles son sus preferencias en cuanto a los destinos, y la mayoría de ellos se decantan cada vez más por destinos exóticos, con un número mayor de días de estancia y buscando experiencias únicas y completas tanto a bordo del crucero como en tierra.

Los huéspedes fieles a la compañía suelen reservar y planificar sus viajes con hasta dos años de antelación, teniendo en cuenta la exclusividad de la compañía. "El público español crece cada año, demandando propuestas hechas muy a medida, unos huéspedes que buscan una experiencia única y singular, consolidando el crucero de lujo como una de las opciones que más están creciendo entre nuestros clientes", apunta Juan Rodero, CEO de StarClass / Un Mundo de Cruceros.