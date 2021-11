La laguna de ensueño en la que vivir Maldivas

Nos sumergimos en el complejo OBLU SELECT Sangeli, un oasis de paz y lujo en el corazón de Maldivas donde disfrutar con mayúsculas del paraíso.

Woman.es para para Oblu Select Sangeli

La brisa del Índico recorriendo tu villa. Una piscina privada que se confunde con el mar, cientos de azules y el placer de caminar descalzos bajo las palmeras. En Maldivas, el adjetivo 'idílico' cobra más sentido que en cualquier otro lugar del mundo. Un conjunto de atolones en pleno Índico donde parece que el tiempo se detiene y el objetivo es dejarse llevar por los caprichos de la naturaleza. Suena bien, ¿verdad?

Una vez elegido el destino, llega el momento de seleccionar alojamiento. Una decisión enfocada a maximizar la experiencia de un viaje. Ya sabes: en ocasiones, el alojamiento es el destino. Y es aquí donde OBLU SELECT Sangeli nos ha conquistado.

Ubicado en el extremo noroeste del atolón norte de Malé (o Kaafu), este complejo isleño se ubica a 50 minutos en lancha rápida del aeropuerto internacional de Malé. Un paseo surcando las olas hasta alcanzar un edén que se antoja el mejor espejismo. La hermosa laguna en la que está ubicada este hotel se caracteriza por su exuberante arrecife de coral, la abundancia de vida marina y unos atardeceres sin igual en todo el mundo.

Tras desembarcar, una bienvenida compuesta por una toalla fría y una bebida refrescante supone el punto de partida de la experiencia a través de las 137 villas repartidas en 6 categorías diferentes y perfectas para disfrutar en pareja, en grupo o con toda la familia. Repartidas a lo largo de la playa de arena blanca o rodeadas de aguas cristalinas sobre un extenso jetty, estas villas combinan un diseño tropical y moderno con muebles de colores vibrantes donde sentirse como en casa, en una segunda residencia alejada del mundo terrenal.

Con acceso directo a la playa, sobre el agua, con terraza o con piscina privada, todas las villas de OBLU SELECT Sangeli están equipadas con las comodidades necesarias para lograr una estancia de ensueño. ¿La más codiciada? Su Honeymoon Water Villa con piscina, ubicada en la pequeña isla anexa One Banyan Island, que es adults only durante todo el día.

Siempre, eso sí, reservando tiempo para vivir la mejor experiencia gourmet. Esto bien lo saben en OBLU SELECT Sangeli y por ello su oferta culinaria es excepcional. Desde el selecto buffet The Courtyard, hasta el snack bar The Sangs pasando por alguno de sus dos restaurantes a la carta: Just Grill o Simply Veg. Y más allá de la comida, los mejores cócteles, vinos y bebidas durante todo el día, una sinfonía de aromas y sabores donde los mejores chefs elaboran especialidades de todo el mundo, en ocasiones bajo un filtro “maldivo” que potencia la influencia local.

Simply Veg, el primer restaurante gourmet vegetariano que se inauguró en un complejo de este tipo en Maldivas, ofrece platos adaptados a la creciente demanda vegetariana sin descuidar ni un ápice la cocina internacional ni las recetas tradicionales del lugar. La fusión perfecta entre sabores asiáticos y europeos a combinar con el también vegano Pinot Grigio de Torresella Wines.

Maldivas también es un paraíso bajo el agua y su fondo marino copa los sueños de los amantes del buceo. El atolón de Malé, lugar donde está situado OBLU SELECT Sangeli, cuenta con varios puntos de inmersión imprescindibles. Con una topografía impresionante tallada en cuevas y fondos marinos de mil colores, este es el lugar idóneo para hacer una inmersión con mantas o avistar tiburones de arrecife.

Tras el buceo nada como regalarse un exclusivo masaje de arena de Maldivas en su ELE|NA Spa, situado en la isla One Banyan. Un centro holístico basado en la filosofía de los elementos de la naturaleza en la que los pilares centrales son el aire, el agua, el fuego, la tierra y las plantas, todos ellos fusionados para sumergir al visitante en una experiencia mágica y sensorial.

OBLU SELECT Sangeli también es el enclave perfecto para celebrar una ceremonia inolvidable. Una boda, una pedida, un aniversario o un evento familiar que quedará para el recuerdo de todos los asistentes por la exclusividad del lugar y el mimo y cuidado que ponen hasta en los detalles más pequeños.

Descubre gracias a OBLU SELECT Sangeli y a la agencia de viajes a medida: Sociedad Geográfica de las Indias una manera muy especial de disfrutar de Maldivas entrando en la web www.elmejorviajedelmundo.com. Nunca había sido tan fácil hacer realidad tus sueños.