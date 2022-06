Clara Hernandez

¿Viajas sola? Prueba con Italia

Si nunca has viajado sola, puede que te sientas más a gusto si comienzas por un destino que te resulte más o menos familiar, indican los blogs de otras viajeras solitarias en internet que, por otra parte, también indican que no hay destino prohibido para estas aventuras. Italia, por tanto, es una opción a tener muy en cuenta. El país europeo no solo es uno de los destinos más completos y apabullantes del planeta. Además, ofrece buenas notas en seguridad (4 sobre 5), hospitalidad (4) y actividades (5). El resto de criterios (alojamiento, transporte o coste de vida) sacan un respetable “bien” (3), según el informe de HomeToGo.