Ventajas de reunificar las deudas y cómo hacerlo con éxito

Sin embargo, muchos expertos dicen que la reunificación de deudas no es apta para cualquier persona... ¿Por qué y para quién sí es idóneo? “En principio, cualquier persona que tenga una vivienda en propiedad, ingresos recurrentes y sea menor de 55 años puede optar a reunificar sus deudas en una hipoteca, siempre que no haya impagado deudas con anterioridad. Por eso es muy importante no esperar a que empeoren mucho las finanzas, porque entonces se puede complicar la posibilidad de refinanciar”, advierten los expertos en análisis e intermediación financiera hipotecaria.