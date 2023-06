Estos son los trucos para limpiar las sartenes quemadas y se mantengan como nuevas

El uso de electrodomésticos y de la batería de cocina son indispensables para cocinar nuestras recetas. Sin embargo, para que estas salgan perfectas, necesitamos que las ollas y sartenes se mantengan limpias y como nuevas, al igual que la freidora de aire. Y ya no por su aspecto físico (que también), sino por mantener un funcionamiento excepcional. Sabemos que las sartenes y ollas con el uso se estropean, se manchan, se queman y se pegan, si no se mantienen correctamente. Sin embargo, al igual que sucede con la plancha, y para que esto no suceda, necesita que cada cierto tiempo se realice una limpieza en profundidad para mejorar su aspecto y su funcionamiento.